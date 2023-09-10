Что делать, если вы заблудились в лесу? Советы руководителя bezvests.lv

Александр Фаминский отмечает, что к походу в лес нужно подготовиться. Эксперт порекомендовал взять с собой воду, компас, свисток, дождевик, спички и мобильный телефон.

"Часто люди отправляются в лес с телефоном, заряженным процентов на 10-15%. Человек думает: быстро пробегусь. При этом кнопочный телефон даже лучше - чаще пропавших находили именно с ними - и не из-за тенденции, что такими пользуются пожилые люди. Просто кнопочные телефоны лучше держат батарейку", - приводит Rus.LSM слова Фаминского.

По мнению Фаминского, самое страшное, что может произойти, если человек потерялся, - это поддаться панике.

"Начинается паника - и это самое опасное.

Что бы я посоветовал потерявшемуся? Остановиться, сесть, расслабиться, собраться с мыслями.

Мы не живем на необитаемом острове - вас точно спасут", - цитирует Rus.LSM эксперта.

Александр Фаминский также посоветовал, как лучше действовать в такой ситуации.

"Не нужно никому названивать, позвоните по номеру 112, скажите, что потерялись. Берегите батарейку телефона. Если холодно, положите телефон ближе к телу и ждите помощи. Вам будут звонить спасатели. Технология спасения уже давно отработана", - рассказал он в передаче "Новый день".