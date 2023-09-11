Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября: конец ретроградного Меркурия - начало новой жизни!

Близнецы

Лень и прокрастинация - самые опасные враги для Близнецов. Сейчас ни в коем случае нельзя идти на поводу у своего нежелания заниматься делами. Развлечения подождут, а вот работа - нет. Потакать дурным привычкам нельзя, потому что они тут же обретут безраздельную власть над сознанием Близнецов. Если держать себя в руках, то неделя будет стабильной и продуктивной, особенно в конце.

Рак

У Раков в любовной сфере не ожидается больших и спонтанных изменений. Также тишь да гладь будет и в работе и бизнесе, но сейчас точно нельзя расслабляться, думая, что все плохое обошло их стороной. Нужно смотреть в оба и быть на чеку "двадцать четыре на семь". Хороший способ победить депрессию и апатию на этой неделе - уборка дома. С ее помощью настроение и энергетика существенно улучшатся.

Лев

Львов могут ожидать трудности в общении и в отношениях с любимым человеком, но, как говорится, не узнаешь горя - не узнаешь и радости. Нужно быть готовыми к тому, что придется периодически переживать, расстраиваться. Главное тут - не углубляться в самоанализ и самокопания. Это хорошая неделя для локальной смены обстановки, уединения, спокойного отдыха дома.

Дева