Новая украинская дальнобойная ракета. Что известно об этом оружии и несет ли оно угрозу для Москвы?

Цель была расположена на расстоянии приблизительно 150-18 км от украинского берега.

Позднее секретарь СНБО Данилов подтвердил, что российский ЗРК был поражен украинской ракетой, однако он отказался говорить, какой именно.

«Это наше новое изделие, которое показало себя абсолютно безукоризненно», — заявил он, добавив, что эта разработка украинского ОПК была сделана в рамках ракетной программы, утвержденной в 2020 году.

Использование противокорабельных ракет для ударов по наземным целям — это не украинское ноухау. Армия РФ едва ли не с первых недель войны именно таким образом использует сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-22 и «Оникс».

14 января этого года Х-22 разрушила многоэтажный жилой дом в Днепре, тогда погибли 46 человек.

Что касается «Нептуна», то раньше не было известно о его применении по наземным целям.

Более того, для такой модификации потребовалось бы существенно переработать систему наведения ракеты на цель. Если ее дальность действительно соответствует объявленным 700 км, то это также свидетельствует о существенной модификации двигателя. Противокорабельный «Нептун» имел заявленную дальность до 300 км.

Контекст Фото: BBC

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Линия Фото: BBC

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