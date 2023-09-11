Фукуяма: Исход войны РФ против Украины повлияет на весь мир

С Фукуямой согласилась президент и исполнительный директор Международной кризисной группы Комфорт Эро, которая добавила, что результат войны будет иметь определяющее значение, в том числе и для Африки.

"Я родом из Нигерии, самой большой страны Западной Африки. У нас говорят, когда Нигерия чихает, вся Западная Африка лежит с насморком. То же можно сказать и об Украине и ее влиянии на архитектуру европейской безопасности. То, как закончится эта война, будет означать много не только для Европы, но и для остального мира, поскольку, когда Европа чихает, то остальной мир с насморком", - подытожила Эро.