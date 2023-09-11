ФОТО И ВИДЕО ⟩ Иван Дорн зажег в Нарве: артиста забросали бюстгальтерами и пригласили стать мэром

Популярный украинский исполнитель устроил хорошую встряску жителям и гостям Нарвы. Так прыгать по сцене может только Дорн. Полтора часа он вытанцовывал и скакал по сцене, при этом умудряясь не сбить дыхание.

Толпа заликовала, как только Иван Дорн появился на сцене Vaba Laava. Вначале он общался с публикой на украинском языке, а потом перешел на русский. Пел тоже на разных языках. После одной из песен на украинском артист обратился к залу. "Хотелось бы верить, что вам понятен украинский язык, он в принципе легко различаем, а если вдруг не понятно - я бы отправил вас его учить, сейчас этот язык становится популярным в мире", - с улыбкой подмигнул Дорн.