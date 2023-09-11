Видео ⟩ "Это не фильм с хэппи-эндом". Зеленский - о контрнаступлении ВСУ

Комментируя призывы к мирным переговорам и компромиссу с Москвой, Зеленский заявил, что Россия сама не готова к компромиссу.

"Вы видели компромисс со стороны Путина по другим вопросам? С Грузией? С Молдвой?" - спросил Зеленский, указывая на другие страны, пострадавшие от российской агрессии.

Президент Украины также напомнил о гибели Евгения Пригожина, основателя ЧВК "Вагнер", через два месяца после попытки государственного переворота. По словам Зеленского, Пригожина убили, несмотря на данные ему обещания и гарантии безопасности.

Видео: Интервью Владимира Зеленского CNN (на английском языке)

Президент Украины подчеркнул, что компромисс и диалог с ложью невозможны.

"Путин - он хочет захватить всю нашу страну, разрушить все наши семьи, наши дома. Он понимает, что Украина никогда не сдастся, никогда не оставит свою землю. Мы никогда этого не сделаем. Поэтому он [считает, что] ему нужно убить нас", - добавил украинский президент.

Комментируя контрнаступление Украины, Зеленский заявил: "Мы все хотим успеха и счастливого исхода. Но это не фильм со счастливым концом, хэппи-энда у нас не будет, мы потеряли много людей. Это не хэппи-энд. Надо это признать".