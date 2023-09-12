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Переговоры по формированию правительства: может быть опубликован проект декларации

rus.tvnet.lv/LETA
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Эвика Силиня (в центре)
Эвика Силиня (в центре) Фото: Ieva Leiniša / LETA

Сегодня продолжатся официальные переговоры по формированию правительства.

Как сообщила представитель кандидата в премьер-министры Эвики Силини ("Новое Единство") Илзе Чикуле, официальные переговоры должны состояться во вторник в 9:00 часов в библиотеке Кабинета министров.

Сегодня также может быть опубликован проект правительственной декларации.

На среду, 13 сентября, намечена встреча с социальными партнерами и другими неправительственными организациями по правительственной декларации.

Как сообщалось, параллельно с официальными переговорами в процессе формирования правительства продолжаются и неформальные консультации политиков.

Как официально, так и неофициально политики сообщают, что голосование в Сейме по утверждению правительства запланировано на пятницу, 15 сентября.

Как сообщалось, на прошлой неделе формируемая "Новым Единством", Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными" будущая коалиция во главе с Силиней работала над новой правительственной декларацией, коалиционным договором и приложением о неотложных задачах, которые должны быть выполнены до декабря и января. По этим вопросам у партий больших разногласий нет.

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