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Чтение ⟩ Экзамен по латышскому языку на категорию A2 для ВНЖ

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Экзамен. Иллюстративное фото.
Экзамен. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Продолжаем проверять, смогли бы вы сдать экзамен по латышскому языку на категорию А2 для получения ВНЖ в Латвии. Приступаем к чтению!

Эта часть экзамена по латышскому языку состоит из трех заданий.

Внимательно читайте тексты и проверяйте себя!

В первом задании нужно отметить правильное утверждение, исходя из данных объявлений. 

Во втором задании нужно подобрать объявление (A-D), которое соответствует указанной ситуации. 

В третьем задании в текст нужно вставить правильное слово.

Важно! 

  • На экзамене объяснения заданий даны только на латышском языке.
  • Экзамен считается засчитанным, если набрано хотя бы 60% правильных ответов, или 9 пунктов из 15.
  • Такое количество правильных ответов должно быть набрано в каждой части экзамена (их 4).
  • Если хотя бы в одной части экзамена количество правильных ответов меньше 60% - экзамен не сдан. 

Все тесты подготовлены на основе примера экзамена по латышскому языку на категорию А2 от VISC 2023 года. Посмотреть весь экзамен можно здесь

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