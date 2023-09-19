Чтение ⟩ Экзамен по латышскому языку на категорию A2 для ВНЖ

Продолжаем проверять, смогли бы вы сдать экзамен по латышскому языку на категорию А2 для получения ВНЖ в Латвии. Приступаем к чтению!
Эта часть экзамена по латышскому языку состоит из трех заданий.
Внимательно читайте тексты и проверяйте себя!
В первом задании нужно отметить правильное утверждение, исходя из данных объявлений.
Во втором задании нужно подобрать объявление (A-D), которое соответствует указанной ситуации.
В третьем задании в текст нужно вставить правильное слово.
Важно!
- На экзамене объяснения заданий даны только на латышском языке.
- Экзамен считается засчитанным, если набрано хотя бы 60% правильных ответов, или 9 пунктов из 15.
- Такое количество правильных ответов должно быть набрано в каждой части экзамена (их 4).
- Если хотя бы в одной части экзамена количество правильных ответов меньше 60% - экзамен не сдан.
Все тесты подготовлены на основе примера экзамена по латышскому языку на категорию А2 от VISC 2023 года. Посмотреть весь экзамен можно здесь.
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