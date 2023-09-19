Чтение ⟩ Экзамен по латышскому языку на категорию A2 для ВНЖ

Эта часть экзамена по латышскому языку состоит из трех заданий.

Внимательно читайте тексты и проверяйте себя!

В первом задании нужно отметить правильное утверждение, исходя из данных объявлений.

Во втором задании нужно подобрать объявление (A-D), которое соответствует указанной ситуации.

В третьем задании в текст нужно вставить правильное слово.

Важно! На экзамене объяснения заданий даны только на латышском языке .

. Экзамен считается засчитанным, если набрано хотя бы 60% правильных ответов , или 9 пунктов из 15.

, или 9 пунктов из 15. Такое количество правильных ответов должно быть набрано в каждой части экзамена (их 4).

(их 4). Если хотя бы в одной части экзамена количество правильных ответов меньше 60% - экзамен не сдан. Все тесты подготовлены на основе примера экзамена по латышскому языку на категорию А2 от VISC 2023 года. Посмотреть весь экзамен можно здесь.