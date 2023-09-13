"В Риге мне нравятся люди". 10 вопросов Ренате Литвиновой

16 и 17 сентября в кинотеатре Splendid Palace Рената Литвинова представит рижским зрителям два своих фильма - "Последняя сказка Риты" и "Северный ветер", а 13 и 14 октября на сцене Латвийского национального театра состоится моноспектакль "Кактус", где актриса является автором пьесы, режиссёром и исполнительницей главной роли.
RUS TVNET попросил Ренату Литвинову закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. Я могу говорить бесконечно о… - нет, ни о ком, ни о чём я не желаю говорить бесконечно.
2. Мой самый бесполезный талант… но дело в том, что талант не бывает бесполезным. На мой взгляд. Тогда это не талант.
3. В детстве я обожала... мечтать, конечно. Часть моих мечт сбылась.
4. Меня вдохновляют... талантливые люди, фильмы, музыка, тексты и ещё добрые люди, или точнее - их поступки в мире хаоса - наводят порядок.
5. За последний год я научилась... учиться снова и не останавливаться. Впрочем, я никогда не останавливалась.
6. В Риге мне нравятся... люди.
7. Мир стал бы гораздо лучше, если... не было бы войн.
8. Я не умею... смиряться, что что-то не умею. И заново учусь - уметь.
9. В последний раз я громко смеялась... дня два назад, но с возрастом всё больше тихо улыбаюсь. Внутренне.
10. Я боюсь... потерь и отчаянно держусь за любимых людей. Наверно, это слишком самонадеянно. Не стоит ни за кого хвататься только потому, что ты так решила. Ответ открытый, и учимся дальше.
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