"В Риге мне нравятся люди". 10 вопросов Ренате Литвиновой

RUS TVNET попросил Ренату Литвинову закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:

1. Я могу говорить бесконечно о… - нет, ни о ком, ни о чём я не желаю говорить бесконечно.

2. Мой самый бесполезный талант… но дело в том, что талант не бывает бесполезным. На мой взгляд. Тогда это не талант.

3. В детстве я обожала... мечтать, конечно. Часть моих мечт сбылась.

4. Меня вдохновляют... талантливые люди, фильмы, музыка, тексты и ещё добрые люди, или точнее - их поступки в мире хаоса - наводят порядок.

5. За последний год я научилась... учиться снова и не останавливаться. Впрочем, я никогда не останавливалась.

6. В Риге мне нравятся... люди.

7. Мир стал бы гораздо лучше, если... не было бы войн.

8. Я не умею... смиряться, что что-то не умею. И заново учусь - уметь.

9. В последний раз я громко смеялась... дня два назад, но с возрастом всё больше тихо улыбаюсь. Внутренне.

10. Я боюсь... потерь и отчаянно держусь за любимых людей. Наверно, это слишком самонадеянно. Не стоит ни за кого хвататься только потому, что ты так решила. Ответ открытый, и учимся дальше.