Партнеры по коалиции договорились по проекту правительственной декларации

Документ более лаконичен, чем предыдущие правительственные декларации, а детально задачи правительства будут изложены в плане действий, который правительство разработает уже после своего утверждения, сообщила Силиня.

После завершения сегодняшней официальной встречи "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных" текст продолжили дорабатывать перед запланированной сегодня публикацией проекта декларации.

В среду коалиционные партии планируют встретиться с социальными партнерами и другими неправительственными организациями для обсуждения проекта правительственной декларации и возможных дополнений к нему.

Партии также договорились о коалиционном договоре, который планируется обнародовать позже, ближе к моменту его подписания.

В настоящее время неизвестно, когда будут официально названы кандидаты в министры.

По словам Силини, никаких сюрпризов не ожидается, поскольку остаются в силе принципы, согласно которым министры должны быть либо депутатами Сейма, либо профессионалами в своей отрасли.

При распределении должностей, вероятно, будет сохранена пропорция, согласно которой "Новое Единство" получит восемь портфелей в правительстве, СЗК - четыре плюс должность спикера Сейма, а "Прогрессивные" - три министерских поста.