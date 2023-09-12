Путин заявил о разработке оружия на новых физических принципах

Война в Украине и переговоры с Киевом

Затронув вопрос о войне против Украины и возможных мирных переговорах с Киевом, Путин заявил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть они добьются от Киева отмены указа украинского президента Владимира Зеленского о запрете переговоров. (Речь идет об указе о введении в действие решения СНБО, принятого в ответ на аннексию Россией территорий Украины, подписанном осенью 2022 года. В нем говорится о невозможности вести переговоры с действующим президентом РФ Путиным. - Ред.).

По словам Путина, пока Украина "пытается вести" контрнаступление, Россия не может прекратить боевые действия.

В своем выступлении президент призвал российских релокантов, выступающих с критикой войны против Украины, определиться, "остаются ли они патриотами или намерены действовать в интересах противников России". "Эта грань должна оставаться на совести тех людей, кто делает подобные заявления. Как правило, это связано со стремлением этих людей сохранить свой бизнес, активы, тем более, если эти люди перебрались и решили связать жизнь с другой страной", - сказал он.

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