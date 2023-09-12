Последний теплый денек? Среда будет самым теплым 13 сентября в истории наблюдений

В среду, 13 сентября, температура воздуха в Латвии составит от +20 градусов в Курземе до +27 градусов в центральных и восточных регионах страны, прогнозируют синоптики.
До этого рекорд тепла для 13 сентября составлял +25,6 градуса и был зарегистрирован в 1955 году в Даугавпилсе.
В Латгале сегодня будет солнечно, в Курземе - более облачно, местами пройдет кратковременный дождь. Также дождь возможен и в центральных регионах страны. Вечером и ночью на четверг ожидаются грозовые ливни, которые могут вызвать локальные кратковременные наводнения.
Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, в Курземе - переменных направлений.
В Риге в среду ожидается малооблачная погода с небольшими осадками. Воздух прогреется до +26...+27 градусов.
Со стороны Германии приближается циклон, центр которого достигнет Латвии в ночь на четверг.
Как сообщалось, ожидается, что среда станет самым теплым 13 сентября в истории метеорологических наблюдений в Латвии.
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