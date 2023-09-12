Последний теплый денек? Среда будет самым теплым 13 сентября в истории наблюдений

До этого рекорд тепла для 13 сентября составлял +25,6 градуса и был зарегистрирован в 1955 году в Даугавпилсе.

В Латгале сегодня будет солнечно, в Курземе - более облачно, местами пройдет кратковременный дождь. Также дождь возможен и в центральных регионах страны. Вечером и ночью на четверг ожидаются грозовые ливни, которые могут вызвать локальные кратковременные наводнения.

Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, в Курземе - переменных направлений.

В Риге в среду ожидается малооблачная погода с небольшими осадками. Воздух прогреется до +26...+27 градусов.

Со стороны Германии приближается циклон, центр которого достигнет Латвии в ночь на четверг.

Как сообщалось, ожидается, что среда станет самым теплым 13 сентября в истории метеорологических наблюдений в Латвии.

Галерея: Выставка "Георгины 2023" в Латвийском музее природы