Уже сентябрь, но все еще тепло. Как долго это продлится?

Метеорологическая осень наступит, когда средняя температура воздуха не достигнет +15 градусов пять дней подряд. Хотя на некоторых наблюдательных станциях в начале сентября уже было зафиксировано три дня со средней температурой ниже +15 градусов, 5 сентября среднесуточная температура воздуха превысила эту отметку по всей стране.

Ночь на четверг будет самой холодной на этой неделе: к восходу солнца температура воздуха опустится до +4...+9 градусов,

только в некоторых местах на побережье не ожидается ниже +11 градусов. В четверг днем воздух прогреется до +17...+22 градусов.

В конце недели температура воздуха будет постепенно повышаться, достигнув в воскресенье +22...+26 градусов, более прохладная погода ожидается местами на побережье. Минимальная ночная температура составит +9...+15 градусов.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, без осадков, со слабым ветром. В ночные и утренние часы местами будет образовываться туман.

Во второй половине следующей недели увеличится вероятность дождей и, возможно, станет прохладнее.