Видео ⟩ После выписки из роддома мама узнает, что у ее малышки сломана рука

При сравнении рентгеновских снимков сразу видны различия: на первом, сделанном вскоре после рождения Эммы, перелома нет, а на втором, сделанном в день выписки, он виден даже невооруженным глазом.

Врачи не смогли объяснить матери причину перелома, но она подозревает, что травма была получена по халатности персонала незадолго выписки.

Представители Рижского родильного дома подтверждают, что жалоба поступила 21 августа, после чего была запрошена медицинская документация и объяснение ситуации.

Инесе Блодниеце, главный неонатолог роддома, заявила, что врачи уже дали объяснения, а медицинская карта Эммы изучена. По словам Блодниеце, травматический опыт или дискомфорт в процессе выхаживания категорически исключены. Она отмечает, что, скорее всего, это родовая травма, которую раньше не замечали.

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