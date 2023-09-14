Фестиваль "Балтийская жемчужина" меняет даты

За две недели до начала старейший киносмотр Балтии собрал два десятка аншлагов. На некоторые сеансы осталось по несколько билетов. Поэтому впервые за свою 30-летнюю историю "Балтийская жемчужина" изменила ранее заявленные сроки проведения: фестиваль пройдет с 21 сентября по 30 сентября, а не по 29-е, как планировалось.
К очередям в кассу фестивальная публика давно привыкла и даже им рада: смотреть хорошие картины в полных залах, в компании знатоков, ценителей и любителей кино всегда интересней. О том, насколько сильное впечатление производит просмотр на большом экране, с оригинальной звуковой дорожкой (не забудьте наушники, если требуется синхронный перевод!), даже говорить не приходится. Это решительно не идет ни в какое сравнение с телевизором, компьютером или планшетом. И если в течение года вы вынуждены довольствоваться малым, то на время "Балтийской жемчужины" лучше отказаться от компромиссов. Потому что для своей афиши фестиваль выбирает ленты, которые смотреть дома просто грешно.
В первую очередь это кино крупных режиссеров - то, что показывают на международных фестивалях высшей категории, класса A, в конкурсных и внеконкурсных программах. В этом году "Балтийская жемчужина" представит для киногурманов последний режиссерский проект Ларса фон Триера "Королевство: Исход", "Дворец" Романа Поланского, "Мое преступление" Франсуа Озона, "Странный образ жизни" Педро Альмодовара, "Догмена" Люка Бессона, "Никаких медведей" Джафара Панахи, "Империю света" Сэма Мендеса, "Счастливый случай" Вуди Аллена. Часть этих картин уже описана в восторженных рецензиях, часть еще только будет осмыслена, потому что некоторые из них пережили свои премьеры буквально на днях, на Венецианской Мостре.
Это и кино выдающихся актеров, звезд первой величины. По судьбоносному совпадению в двух фильмах из коллекции "Балтийской жемчужины" главную роль исполняет Джон Малкович, находящийся сейчас в Риге: это "Сенека", где Малкович играет римского философа-стоика, и комедия "Мистер Блейк к вашим услугам" - там он попавший в невероятную ситуацию английский аристократ. Кейт Бланшетт в фильме "Тар" дирижирует оркестром и достигает невиданных драматических высот; Пенелопа Крус в "Необъятной любви" становится неотразимой итальянской матерью семейства; многоликая и неистовая Изабель Юппер перевоплощается то в полоумную звезду немого кино в "Моем преступлении", то в герцогиню Сфорца в "Тени Караваджо"; Джонни Депп меняет пиратскую треуголку Джека Воробья на корону и мантию Людовика XV в "Фаворитке короля"; Билл Найи заставляет ощутить ценность каждой минуты в "Даре жизни". Фанни Ардан можно увидеть в трех фильмах - "Жизнь со вкусом", где ее партнером стал великолепный Жерар Депардье, "Мистер Блейк к вашим услугам" и в премьере самого одиозного фильма Романа Поланского "Дворец".
Один из самых изысканных фильмов года, гипнотически завораживающее кино, полное ароматов и магии, "Страсть Додена Буффана" режиссера Чан Ань Хунга с пленительной Жульетт Бинош и обворожительным Бенуа Мажимелем, разобьет вам сердце своей изнуряющей красотой.
Кинематограф не знал ничего подобного: это поэзия, живопись и музыка языком высокой кухни.
К 100-летию Сергея Параджанова фестиваль представит два уникальных фильма- "Цвет граната" и "Тени забытых предков".
Режиссер оперы, драматического театра и кино Айк Карапетян выступит перед показом фильма "Тени забытых предков". Это великое кино, снятое в Украине по мотивам одноименной повести Михаила Коцюбинского и занимающее первое место в списке лучших украинских фильмов всех времен.
Еще один гениальный фильм Параджанова - "Цвет граната", который Мартин Скорсезе назвал одним из самых завораживающих фильмов в истории мирового кино, как сверкающий метеор, ошеломляющий и губительный. Фильм будет предварять лекция кинорежиссера Дависа Симаниса.
Программа киноклассики включает также два фильма, вошедшие в мировую историю навсегда. Картину Луи Бунюэля "Дневная красавица", разобранную на цитаты и кадры историками кино и моды, представит ведущий киновед страны Дита Риетума.
"Семейный портрет в интерьере" - самый личный и во многом автобиографический фильм выдающегося итальянского режиссера Лукино Висконти о недостижимости идеала - многослойный, изысканный, визуально безупречный, будет посвящен тем, чьи имена навсегда останутся в истории фестиваля: Вие Артмане и Лилите Озолине, Андрею Жагарсу и Нормунду Науманису, Виктору Фрейбергсу и Регине Разуме.
Еще одна фестивальная линия связывает кино с другими видами искусства - музыкой, высокой модой и живописью.
К столетию великой Марии Каллас - неожиданный взгляд на судьбу и личность певицы в фильме, снятом на основе найденных уникальных архивных записей, интервью и никогда не публиковавшихся личных дневников и писем - "Мария глазами Каллас".
Программа "Великая живопись в кино" включает фильмы, рассказывающие о выдающихся художниках своего времени: Караваджо, Дaли, Ансельме Кифере и Пьере Боннаре.
Традиционная "Кино и Мода" представит уникальный фильм "За кулисами Dior", снятый к 70-летию дома Dior. Фильм вобрал в себя такое количество уникальных фото- и видеодокументов, что из-за семизначной суммы авторских прав его закрыли для публичного коммерческого показа на несколько лет. И только после личного вмешательства Бернара Арно, долгих и мучительных переговоров фильм стал доступен для широкой аудитории.
Творческий вечер кинорежиссера Андрея Звягинцева состоится 29 сентября. На встрече со зрителями режиссер представит фильм "Апокриф".
Хватит ли десяти фестивальных дней, чтобы все желающие увидели это великолепие, большой вопрос. Но в том, что каждый из фильмов "Балтийской жемчужины" запомнится зрителям надолго, сомнений нет.
Билеты продаются в кассе кинотеатра Splendid Palace и на сайте biļešuserviss.lv.
Подробная информация о программе фестиваля - на сайте www.balticpearl.lv
Увидимся в кино!
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