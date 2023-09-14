Фестиваль "Балтийская жемчужина" меняет даты

К очередям в кассу фестивальная публика давно привыкла и даже им рада: смотреть хорошие картины в полных залах, в компании знатоков, ценителей и любителей кино всегда интересней. О том, насколько сильное впечатление производит просмотр на большом экране, с оригинальной звуковой дорожкой (не забудьте наушники, если требуется синхронный перевод!), даже говорить не приходится. Это решительно не идет ни в какое сравнение с телевизором, компьютером или планшетом. И если в течение года вы вынуждены довольствоваться малым, то на время "Балтийской жемчужины" лучше отказаться от компромиссов. Потому что для своей афиши фестиваль выбирает ленты, которые смотреть дома просто грешно.