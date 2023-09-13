Продолжается прием заявок на участие в конкурсе "Таланты Инессы Галанте"

Как отмечает председатель правления Nākotnes Atbalsta fonds – многолетнего партнера "Фонда Инессы Галанте" - Инга Шина: "Ежегодно поддерживая этот конкурс, мы не перестаем удивляться тому, как много в Латвии талантливых детей. Каждая инициатива, которая помогает им реализовать свой потенциал, должна приветствоваться. Это важно и для общего культурного и интеллектуального развития нашей страны, – этот аспект будет становиться все более существенным как в Европе, частью которой мы являемся, так и во всем мире. Организуя такой конкурс, "Фонд Инессы Галанте" делает очень важную работу, и я от всей души надеюсь, что число тех, кто поддерживает это начинание, будет расти".