Продолжается прием заявок на участие в конкурсе "Таланты Инессы Галанте"

"Фонд Инессы Галанте" в сотрудничестве с преподавательским составом Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола и при поддержке благотворительного фонда Nākotnes Atbalsta fonds (Фонд поддержки будущего) напоминают о сроках приема заявок для участия в 10-м, юбилейном международном конкурсе "Таланты Инессы Галанте".
Видео музыкальных выступлений и анкеты претендентов принимаются на официальном сайте конкурса www.inesesgalantestalanti.lv до 16 октября. К участию в престижном конкурсе приглашаются вокалисты и музыканты со всего мира, играющие на клавишных, струнных, духовых либо ударных инструментах. Заявки могут подавать также лауреаты и участники конкурсов прошлых лет. Участие бесплатное.
Конкурс традиционно пройдет в 2 этапа: в первом туре жюри будет оценивать видео-заявки участников и 30 октября объявит исполнителей, прошедших в финал. В тот же день на официальном сайте проекта начнется публичное голосование, которое определит победителя в номинации "Зрительская симпатия". Финал конкурса и награждение лауреатов состоится 26 ноября в Малом зале к/з Dzintari.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на cайте www.inesesgalantestalanti.lv.
Лауреатов юбилейного конкурса "Таланты Инессы Галанте" ждут денежные премии, стипендии, мастер классы с именитыми артистами, и другие ценные награды от партнеров проекта и меценатов. Также финалисты конкурса молодых талантов получают приглашение к участию в ежегодных музыкальных событиях, среди которых: масштабный фестиваль "Summertime – приглашает Инесса Галанте" в Юрмале, концерт "Рождественская прелюдия" в Домском соборе, а также других престижных мероприятиях, организуемых фондом Инессы Галанте.
Как отмечает председатель правления Nākotnes Atbalsta fonds – многолетнего партнера "Фонда Инессы Галанте" - Инга Шина: "Ежегодно поддерживая этот конкурс, мы не перестаем удивляться тому, как много в Латвии талантливых детей. Каждая инициатива, которая помогает им реализовать свой потенциал, должна приветствоваться. Это важно и для общего культурного и интеллектуального развития нашей страны, – этот аспект будет становиться все более существенным как в Европе, частью которой мы являемся, так и во всем мире. Организуя такой конкурс, "Фонд Инессы Галанте" делает очень важную работу, и я от всей души надеюсь, что число тех, кто поддерживает это начинание, будет расти".
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"Таланты Инессы Галанте" - это многолетняя масштабная программа поддержки молодых талантливых солистов и музыкантов, исполняющих классическую музыку разных жанров. В рамках этого культурно-социального проекта "Фонд Инессы Галанте" на конкурсной основе находит, развивает и продвигает лучших исполнителей, поддерживая интерес детей и молодежи к музыкальным и культурным мероприятиям, направляя процесс их развития в искусстве и мотивируя на дальнейшее изучение выбранного музыкального направления. Ежегодно в конкурсе принимают участие до 300 участников как из Латвии, так и других стран мира (Франция, Эстония, Италия, Швеция, Германия и др.). Благодаря личному участию патронессы конкурса - оперной дивы Инессы Галанте - в программе развития талантов и возможностей юных исполнителей, многие лауреаты уже с успехом покоряют мировые сцены.
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