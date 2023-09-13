Загляни! ⟩ В Музее природы открылась выставка "Грибы 2023"

C 13 по 17 сентября в Латвийском национальном музее природы открылась всеми любимая выставка "Грибы 2023".
Галерея: В Музее природы открылась выставка "Грибы 2023"
Организаторы напоминают, что на выставку можно прийти и со своими грибами, ведь нередко благодаря посетителям в руки микологов попадают действительно ценные и интересные экземпляры.
Время выставки:
- Среда (13.09) 10:00-17:00
- Четверг (14.09) 10:00-19:00
- Пятница (15.09) 10:00-17:00
- Суббота (16.09) 11:00-17:00
- Воскресенье (17.09) 11:00-17:00
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