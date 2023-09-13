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Загляни! ⟩ В Музее природы открылась выставка "Грибы 2023"

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Фото: Jānis Škapars/TVNET

C 13 по 17 сентября в Латвийском национальном музее природы открылась всеми любимая выставка "Грибы 2023".

Галерея: В Музее природы открылась выставка "Грибы 2023"

Организаторы напоминают, что на выставку можно прийти и со своими грибами, ведь нередко благодаря посетителям в руки микологов попадают действительно ценные и интересные экземпляры.

Время выставки:

  • Среда (13.09) 10:00-17:00
  • Четверг (14.09) 10:00-19:00
  • Пятница (15.09) 10:00-17:00
  • Суббота (16.09) 11:00-17:00
  • Воскресенье (17.09) 11:00-17:00

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