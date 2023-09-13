"Собиралась два года, чтобы уйти": Возлюбленная Олега Филя об опыте токсичных отношений

Кристине Елинска рассказала, что очень любила бывшего мужа, но частые конфликты и унижения разрушили отношения. Она решила уйти. Ей было нелегко начать новую жизнь, потому что она задавалась вопросом - можно ли начать все сначала?

"Я не представляла своей жизни без него, потому что мы познакомились, когда мне было 18. У меня сразу появился дом, машина, сад, дети".

Кристине не скрывает, что окружающие изначально не поняли, почему она оставила эти отношения. Однако она говорит, что это потому, что никто не знал, что происходит дома за закрытыми дверями.

Унижения от бывшего мужа поставили точку, после чего Кристине решила уйти. "Я ушла с одной маленькой сумкой". Она нашла убежища у своей матери и не скрывает, что боялась, но готовилась к этому шагу два года.

Бывший муж довольно скандально отреагировал на уход Кристине - сжег все ее вещи, включая свидетельство о рождении.

После развода они оба смогли выговориться и сказать, где и кто был не прав. "Он привык быть лидером по жизни, он привык решать, кто с кем будет", - говорит Кристине.

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