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Видео ⟩ В Польше двое мужчин напали на таксиста-украинца из-за его национальности

TVNET Auto rus.tvnet.lv
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В Польше двое местных мужчин напали на водителя-украинца из-за его национальности: фрагмент видеозаписи
В Польше двое местных мужчин напали на водителя-украинца из-за его национальности: фрагмент видеозаписи Фото: Ekrānuzņēmums no video

В Польше двое местных жителей напали на украинского студента, работающего таксистом.

По информации, опубликованной в польских СМИ, инцидент произошел 8 сентября в польском городе Гданьск. Двое граждан Польши - 43 и 40 лет - вызвали такси Uber в аэропорт. Один из них сидел на переднем сиденье с бутылкой пива в руке.

На это указал таксист, сказав, что в машине нельзя употреблять алкоголь. Пассажиры стали агрессивными и начали грубо обсуждать гражданство таксиста.

После этого оба мужчины начали угрожать украинцу. Таксист сказал, что высадит их из машины, после чего пассажир на переднем сидении ударил водителя кулаком по лицу.

На видео видно, что водитель пытается позвать на помощь, а пассажир продолжает бить его, после чего шоферу удается выпустить в него струю из, вероятно, газового баллончика. Через некоторое время двое мужчин выходят из машины.

Конфликт был запечатлен на камеру видеонаблюдения в автомобиле. Полиция быстро нашла виновных; один из них на следующее утро пытался улететь в Норвегию.

Обоим агрессивно настроенным мужчинам предъявлены обвинения в причинении телесных повреждений, за что может грозить штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.

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