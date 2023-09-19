Вт, 19.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Письмо ⟩ Экзамен по латышскому языку на категорию A2 для ВНЖ

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Люди сдают экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ
Люди сдают экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ Фото: Justs Kravalis/ RUS TVNET

Продолжаем проверять свое знание латышского языка. Ниже представлены задания из письменной части экзамена на категорию А2 для получения ВНЖ в Латвии. Не упустите возможность и пройдите тест!

В этой части экзамена предусмотрены три задания.

В первом задании письменной части необходимо описать данные картинки не менее чем пятью словами. За это задание можно получить 4 пункта.

Картинка 1
Картинка 1 Фото: VISC
Картинка 2
Картинка 2 Фото: VISC
Картинка 3
Картинка 3 Фото: VISC
Картинка 4
Картинка 4 Фото: VISC

Во втором задании в предложения необходимо вставить слова в правильной форме. За это задание полагается 5 пунктов.

Проходите тест и проверяйте свое знание грамматики латышского языка.

(!) Стоит отметить, что на экзамене текст дан без вариантов ответа.

В третьем задании нужно написать объявление о продаже кресел (объем - 35 слов). За последнее задание полагается 6 пунктов. 

  1. Расскажите, что продаете;
  2. Опишите их (количество, цвет, материал и т. д.)
  3. Сообщите о цене;
  4. Напишите, как с вами связаться.
Фото: VISC

Важно!

  • На экзамене объяснения заданий даны только на латышском языке.
  • Экзамен считается засчитанным, если набрано хотя бы 60% правильных ответов, или 9 пунктов из 15.
  • Такое количество правильных ответов должно быть набрано в каждой части экзамена (их 4).
  • Если хотя бы в одной части экзамена количество правильных ответов меньше 60% - экзамен не сдан.

Все тесты подготовлены на основе примера экзамена по латышскому языку на категорию А2 от VISC 2023 года. Посмотреть весь экзамен можно здесь.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх