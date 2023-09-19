Письмо ⟩ Экзамен по латышскому языку на категорию A2 для ВНЖ

Продолжаем проверять свое знание латышского языка. Ниже представлены задания из письменной части экзамена на категорию А2 для получения ВНЖ в Латвии. Не упустите возможность и пройдите тест!
В этой части экзамена предусмотрены три задания.
В первом задании письменной части необходимо описать данные картинки не менее чем пятью словами. За это задание можно получить 4 пункта.
Во втором задании в предложения необходимо вставить слова в правильной форме. За это задание полагается 5 пунктов.
Проходите тест и проверяйте свое знание грамматики латышского языка.
(!) Стоит отметить, что на экзамене текст дан без вариантов ответа.
В третьем задании нужно написать объявление о продаже кресел (объем - 35 слов). За последнее задание полагается 6 пунктов.
- Расскажите, что продаете;
- Опишите их (количество, цвет, материал и т. д.)
- Сообщите о цене;
- Напишите, как с вами связаться.
Важно!
- На экзамене объяснения заданий даны только на латышском языке.
- Экзамен считается засчитанным, если набрано хотя бы 60% правильных ответов, или 9 пунктов из 15.
- Такое количество правильных ответов должно быть набрано в каждой части экзамена (их 4).
- Если хотя бы в одной части экзамена количество правильных ответов меньше 60% - экзамен не сдан.
Все тесты подготовлены на основе примера экзамена по латышскому языку на категорию А2 от VISC 2023 года. Посмотреть весь экзамен можно здесь.
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