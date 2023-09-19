Письмо ⟩ Экзамен по латышскому языку на категорию A2 для ВНЖ

В этой части экзамена предусмотрены три задания.

В первом задании письменной части необходимо описать данные картинки не менее чем пятью словами. За это задание можно получить 4 пункта.

Картинка 1 Фото: VISC

Картинка 2 Фото: VISC

Картинка 3 Фото: VISC

Картинка 4 Фото: VISC

Во втором задании в предложения необходимо вставить слова в правильной форме. За это задание полагается 5 пунктов.

Проходите тест и проверяйте свое знание грамматики латышского языка.

(!) Стоит отметить, что на экзамене текст дан без вариантов ответа.

В третьем задании нужно написать объявление о продаже кресел (объем - 35 слов). За последнее задание полагается 6 пунктов.

Расскажите, что продаете; Опишите их (количество, цвет, материал и т. д.) Сообщите о цене; Напишите, как с вами связаться.

Фото: VISC

Важно! На экзамене объяснения заданий даны только на латышском языке.

Экзамен считается засчитанным, если набрано хотя бы 60% правильных ответов , или 9 пунктов из 15.

, или из 15. Такое количество правильных ответов должно быть набрано в каждой части экзамена (их 4).

Если хотя бы в одной части экзамена количество правильных ответов меньше 60% - экзамен не сдан. Все тесты подготовлены на основе примера экзамена по латышскому языку на категорию А2 от VISC 2023 года. Посмотреть весь экзамен можно здесь.