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Оранжевое предупреждение: в Курземе возможен крупный град

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Гроза в Латвии. Иллюстративное фото
Гроза в Латвии. Иллюстративное фото Фото: Dace Spalviņa/ TVNET lasītāja

Вечером в среду, 13 сентября, в западной части Латвии начнут формироваться сильные грозы, которые принесут мощные порывы ветра до 20-24 м/с и сильные дожди, также возможен град. Гроза продолжится и ночью, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Вечером в среду, а также ночью и утром в четверг в Латвии, начиная с запада, ожидается дождь, в том числе с сильными грозами, прогнозируют синоптики.

С 19:00 вечера среды до 5:00 утра четверга в западной части страны будет действовать оранжевое предупреждение о грозах, объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии. Грозы местами вызовут сильный ветер с порывами до 20-24 метров в секунду, сильные дожди и, возможно, крупный град.

В четверг на западе небо прояснится, в восточных регионах ожидается пасмурный день. Во второй половине дня осадки ожидаются только на востоке страны, местами возможен сильный дождь и грозы.

Начиная с Курземе, ветер сменится на северный, на побережье ожидаются порывы до 17-22 метров в секунду.

Температура воздуха как ночью, так и днем ​​будет в пределах +12...+19 градусов.

В Риге временами пойдет дождь, возможны сильные грозы; погода прояснится в четверг после обеда. Будет дуть порывистый ветер, утром ожидаются порывы северного ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха утром и днем ​​составит +15...+17 градусов.

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