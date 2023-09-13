Оранжевое предупреждение: в Курземе возможен крупный град

Вечером в среду, 13 сентября, в западной части Латвии начнут формироваться сильные грозы, которые принесут мощные порывы ветра до 20-24 м/с и сильные дожди, также возможен град. Гроза продолжится и ночью, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Вечером в среду, а также ночью и утром в четверг в Латвии, начиная с запада, ожидается дождь, в том числе с сильными грозами, прогнозируют синоптики.
С 19:00 вечера среды до 5:00 утра четверга в западной части страны будет действовать оранжевое предупреждение о грозах, объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии. Грозы местами вызовут сильный ветер с порывами до 20-24 метров в секунду, сильные дожди и, возможно, крупный град.
В четверг на западе небо прояснится, в восточных регионах ожидается пасмурный день. Во второй половине дня осадки ожидаются только на востоке страны, местами возможен сильный дождь и грозы.
Начиная с Курземе, ветер сменится на северный, на побережье ожидаются порывы до 17-22 метров в секунду.
Температура воздуха как ночью, так и днем будет в пределах +12...+19 градусов.
В Риге временами пойдет дождь, возможны сильные грозы; погода прояснится в четверг после обеда. Будет дуть порывистый ветер, утром ожидаются порывы северного ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха утром и днем составит +15...+17 градусов.
⛈️Vakarā Latvijas rietumu daļā sāks veidoties ļoti stipri pērkona negaisi, kas vietām nesīs krasas vēja brāzmas 20-24 m/s, ļoti stipras lietusgāzes, iespējama lielgraudu krusa. Pērkona negaiss turpināsies arī naktī.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) September 13, 2023
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