У аэропорта "Рига" изменят место остановки 22-го автобуса

Временная остановка будет находиться примерно в 50 метрах от нынешней остановки по направлению в Ригу.

Кроме того, у перенесенной остановки будет размещен и автомат по продаже билетов.

На территории аэропорта для удобства пешеходов и водителей новая автобусная остановка будет дополнительно обозначена указателями.

B.S.L. Infra начала и строительство новой стоянки между улицей Бирою и автозаправочной станцией Viada. Для сотрудников аэропорта будет построена стоянка площадью примерно 20 000 метров, что позволит парковать более 800 автомобилей. Строительство стоянки планируется завершить в будущем году.

Как уже сообщалось, в рамках проекта Rail Baltica будет построена железнодорожная линия европейского стандарта от Таллинна до литовско-польской границы, которая соединит страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге. В странах Балтии будет построена новая железнодорожная линия протяженностью 870 км с шириной колеи европейского стандарта (1435 мм) и максимальной скоростью движения поездов 240 км/ч.

Первоначально предполагалось, что стоимость Rail Baltica составит 5,8 миллиарда евро, однако заинтересованные стороны неоднократно заявляли, что стоимость значительно возросла. Часть расходов будет покрыта за счет средств Евросоюза. Открытие Rail Baltica планируется поэтапно в период с 2028 по 2030 год.