Стоимость строительства Rail Baltica выросла в четыре раза, финансирования пока нет

Отвечая на вопрос о том, что бы он сделал в первую очередь в отношении Rail Baltica, политик сказал: "Прежде всего необходимо честно оценить выгоды, которые может принести этот проект, и то, какой объем инвестиций действительно необходим Латвии для его реализации в том объеме, который предлагается в настоящее время. Затем, конечно, этот вопрос нужно обсудить в коалиции и найти решения".

Проблемы Rail Baltica пока не выносились на обсуждение будущего правительства, поскольку не было подробного отчета о том, что происходит на самом деле, говорит кандидат в премьер-министры Эвика Силиня.

"Моя позиция заключается в том, что мы должны достичь главной цели - это соединение трех стран Балтии. И это надо решить в первую очередь, а потом уже остальное. И если у нас есть проблемы с финансированием основной цели, то надо посмотреть, что сейчас происходит с повышением затрат. Вопрос о строительстве остального может быть решен позже", - говорит Силиня.

Министерство сообщения в своих приоритетах бюджета на следующий год выделило на Rail Baltica всего чуть более семи миллионов евро. Но если предложения нынешнего министра по развитию проекта воплотятся в жизнь, то почти все дополнительные средства, собранные в течение следующего десятилетия, должны будут пойти именно на этот проект. Витенбергс, однако, признает, что нынешние проблемы с финансированием проекта могут отодвинуть предполагаемую дату.