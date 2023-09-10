Стоимость строительства Rail Baltica выросла в четыре раза, финансирования пока нет

Когда шесть лет назад были представлены финансовые расчеты новой общеевропейской железнодорожной линии, стоимость строительства латвийского участка Rail Baltica оценивалась примерно в два миллиарда евро. С тех пор новых цифр не называлось. Теперь предполагается, что стоимость может быть в четыре раза выше, или около восьми миллиардов евро, сообщает программа Латвийского телевидения De Facto.
Главная линия Rail Baltica должна быть готова к 2030 году. Это установка не изменилось, и те, кто отвечает за латвийский участок, по-прежнему готовы сказать, что это возможно. А это также означает, что за короткое время необходимо будет аккумулировать большое количество средств.
На этой неделе завершился тендер на строительство главного пути. Согласно сообщению, размещенному в электронной системе закупок, контракт получило совместное французско-польско-итальянское предприятие E.R.B. Rail Baltica JV. Его тендерная цена составляет 3,7 млрд евро (3 698 833 520 евро). Участник из Турции предложил цену примерно на полмиллиарда ниже, но был отклонен в финальном раунде как не отвечающий всем требованиям.
Однако на создание главной линии Rail Baltica пока выделено только 160 млн евро, которые будут использованы для строительства 13 км пути между Иецавой и Бауской в течение следующих двух лет.
"В этом году мы подаем заявку на финансирование следующего раунда, и как только у нас появятся средства, мы сразу же заказываем следующий. Так мы закажем эти примерно 240 километров последовательно, в зависимости от наличия средств", - сказал председатель правления SIA Eiropas Dzelzceļa līnias Каспар Вингрис.
В европейском бюджете на нужды Rail Baltica на ближайшие пять лет предусмотрено девять миллиардов евро, причем для всех трех стран Балтии, сообщили программе в компании RB Rail.
Однако сумма в 3,7 млрд евро, указанная в тендере, покрывает только строительство путей и их реконструкцию. Придется добавить дополнительные расходы на электрификацию, сигнализацию, станции, грузовые терминалы и другое.
Таким образом,
общая стоимость пока официально не названа.
Участок пути возле Иецавы присоединится к начавшимся работам по строительству станций в Рижском аэропорту и в центре Риги. Представитель компании EDzL объясняет, почему была выбрана именно такая последовательность работ.
"Начинаем, во-первых, с самых готовых, во-вторых, с этапов, которые могут функционировать и приносить какую-то пользу. В данном случае речь идет о сообщении аэропорта "Рига" с Литвой, например с Каунасом, что представляет собой вполне понятный участок железной дороги, по которому мы уже на первом этапе эксплуатации можем перевозить пассажиров из Риги в Европу при условии, что наши литовские коллеги тоже сделают свою работу", - сказал представитель компании.
Этим летом была предпринята попытка подсчитать, сколько денег на все это понадобится Латвии - в презентации Минтранса фигурировала цифра в восемь миллиардов евро. Но чиновники не были готовы еще раз озвучить эту сумму перед камерой.
Если срок завершения строительства - 2030 год - будет по-прежнему соблюдаться, это будет означать, что ежегодно придется инвестировать около одного миллиарда евро. Таких денег нет ни в долгосрочном бюджете Евросоюза, ни в бюджете Латвии.
"Я бы сказал, что мы подняли этот вопрос довольно успешно, рассказали другим министерствам, вынесли на обсуждение, где мы находимся, насколько опоздали, какие вопросы следует решить. И даже в процессе работы в предыдущем правительстве ответственный министр всегда рассказывал такую радужную историю о проекте Rail Baltica, что все идет по плану, мы движемся вперед, что, к сожалению, усыпляло всех остальных, и не было, так сказать, адекватного представления как при разговоре с Еврокомиссией о наличии финансов, так и в коммуникации между министрами", - рассказал министр сообщения Янис Витенбергс.
Хотя подрядчик уже найден, строительных проектов - ни по большей части пути, ни по сопутствующим объектам - пока нет. Эти работы затянулись как минимум на год, кроме того, на проектирование запрошено значительное дополнительное финансирование - более 40 миллионов евро.
Весной Министерство сообщения запросило 46 млн евро из резервных фондов для покрытия дополнительных незапланированных расходов на проектирование. Вместо этого Министерство финансов обратилось к аудиторской группе с просьбой проверить процесс проектирования Rail Baltica. Аудит был завершен на этой неделе.
"Сейчас прошло всего два дня, мы изучаем эти отчеты, и картина не радует. Ясно одно - что на данный момент на само проектирование и всю инфраструктуру потребуется значительно больше средств, чем было заявлено до сих пор, и ясности в этом вопросе нет. Поэтому мы сейчас готовим доклад премьер-министру с просьбой принять соответствующие меры. Я думаю, что Министерство сообщения и руководство Rail Baltica должны немедленно представить правительству доклад о том, какие реальные суммы необходимы. Тогда встанет вопрос о том, откуда их взять.
Надо ли говорить, что те же 46 млн в бюджете этого года не заложены. У нас в бюджете вообще ничего нет. Поэтому сейчас мы должны понять, как управлять этой ситуацией и как ее реально позитивно разрешить", - указал министр финансов Арвил Ашераденс. Он также отметил, что в настоящее время нет четких сценариев финансирования этого грандиозного проекта.
Последний подробный анализ затрат проекта Rail Baltica был опубликован шесть лет назад. Сейчас заказана новая оценка, которая будет полностью готова в следующем году.
"И любые цифры сейчас могут показаться умозрительными, потому что понятно, что проект развивается. Когда работы будут завершены, мы сможем более детально понять конкретные затраты на него в процессе строительства. А окончательную стоимость мы сможем назвать, как я уже сказал, по результатам анализа затрат и выгод, проведенного американским консультантом Boston Consulting Group", - сказал технический директор RB Rail в Латвии Эрик Дилевс.
Каспар Бришкенс ("Прогрессивные"), потенциальный министр сообщения в следующем правительстве, уже около десяти лет работает в руководстве Rail Baltica. И он не считает, что проект оброс дорогими дополнениями, без которых можно было бы обойтись.
Более того, по его мнению, была бы полезна еще одна ветка в сторону Рижского порта. Что, по его мнению, необходимо сделать, так это усовершенствовать сложную процедуру привлечения финансирования.
"Мы, конечно, не можем говорить о том, что здесь проектируется золотой замок, который не нужен и от которого следовало бы отказаться. То, что мы неэффективно управляем проектом и поэтому эти затраты растут - это, конечно, факт", - признал Бришкенс.
Отвечая на вопрос о том, что бы он сделал в первую очередь в отношении Rail Baltica, политик сказал: "Прежде всего необходимо честно оценить выгоды, которые может принести этот проект, и то, какой объем инвестиций действительно необходим Латвии для его реализации в том объеме, который предлагается в настоящее время. Затем, конечно, этот вопрос нужно обсудить в коалиции и найти решения".
Проблемы Rail Baltica пока не выносились на обсуждение будущего правительства, поскольку не было подробного отчета о том, что происходит на самом деле, говорит кандидат в премьер-министры Эвика Силиня.
"Моя позиция заключается в том, что мы должны достичь главной цели - это соединение трех стран Балтии. И это надо решить в первую очередь, а потом уже остальное. И если у нас есть проблемы с финансированием основной цели, то надо посмотреть, что сейчас происходит с повышением затрат. Вопрос о строительстве остального может быть решен позже", - говорит Силиня.
Министерство сообщения в своих приоритетах бюджета на следующий год выделило на Rail Baltica всего чуть более семи миллионов евро. Но если предложения нынешнего министра по развитию проекта воплотятся в жизнь, то почти все дополнительные средства, собранные в течение следующего десятилетия, должны будут пойти именно на этот проект. Витенбергс, однако, признает, что нынешние проблемы с финансированием проекта могут отодвинуть предполагаемую дату.
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