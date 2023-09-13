Президент: новое правительство должно приступить к работе как можно быстрее

До встречи с Кариньшем Ринкевич встречался с кандидатом в премьеры Эвикой Силиней, которая проинформировала его о кандидатах в министры и декларации будущего правительства. Президент прогнозирует, что голосование за состав нового правительства может состояться в Сейме 15 сентября.

Ринкевич подчеркнул, что это была последняя официальная встреча с Кариньшем в статусе премьер-министра. В новом правительстве Кариньш может стать министром иностранных дел. Во время встречи они обсудили актуальные вопросы, кроме того, Ринкевич поблагодарил премьера за проделанную работу.

Президент и премьер-министр обсудили ситуацию на восточной границе Латвии, в том числе меры в связи с возросшей интенсивностью гибридной войны со стороны Белоруссии.

"Готовящиеся на правительственном уровне решения о закрытии пограничного контрольного пункта в Силене, а также мероприятия, проводимые совместными усилиями Министерства обороны и Министерства внутренних дел, являются верным и адекватным шагом. Мы должны выдержать это давление. Это тест нашей страны на прочность. Уверен, что ответственные структуры с этим справятся", - сказал президент.