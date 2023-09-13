Президент: новое правительство должно приступить к работе как можно быстрее

Какими бы ни были перипетии или драмы вокруг формирования Кабинета министров, новое правительство должно приступить к работе как можно скорее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который сегодня встретился с ушедшим в отставку премьером Кришьянисом Кариньшем.
До встречи с Кариньшем Ринкевич встречался с кандидатом в премьеры Эвикой Силиней, которая проинформировала его о кандидатах в министры и декларации будущего правительства. Президент прогнозирует, что голосование за состав нового правительства может состояться в Сейме 15 сентября.
Ринкевич подчеркнул, что это была последняя официальная встреча с Кариньшем в статусе премьер-министра. В новом правительстве Кариньш может стать министром иностранных дел. Во время встречи они обсудили актуальные вопросы, кроме того, Ринкевич поблагодарил премьера за проделанную работу.
Президент и премьер-министр обсудили ситуацию на восточной границе Латвии, в том числе меры в связи с возросшей интенсивностью гибридной войны со стороны Белоруссии.
"Готовящиеся на правительственном уровне решения о закрытии пограничного контрольного пункта в Силене, а также мероприятия, проводимые совместными усилиями Министерства обороны и Министерства внутренних дел, являются верным и адекватным шагом. Мы должны выдержать это давление. Это тест нашей страны на прочность. Уверен, что ответственные структуры с этим справятся", - сказал президент.
Ринкевич отметил, что декларация нового правительства действительно коротка, в соответствии с его пожеланиями. При этом некоторые задачи в ней обозначены точными сроками, но есть и такие, которые следует рассматривать гораздо шире. Силиня обратила внимание президента на то, что многие вопросы будут рассмотрены и в плане действий.
Президент подчеркнул, что правительство должно приступить к работе над всеми важнейшими для общества вопросами. Ринкевич упомянул посещение Балвского края, где на встрече с жителями можно было услышать "одно и то же": тарифы, кредитные платежи, вопросы, касающиеся госбюджета, финансирование здравоохранения, школьная сеть и дороги.
"К этим вопросам новый Кабинет министров должен приступить незамедлительно - и при работе над бюджетом, и при выполнении других задач. Окончательное слово будет за Сеймом, который должен выразить доверие Кабинету министров, чтобы тот мог начать полноценную работу", - сказал Ринкевич.
Кариньш, в свою очередь, поблагодарил президента за добрые пожелания.
По словам премьера, завершающее свою работу правительство приняло правильные законы и решения.
Он также призвал обратить внимание на то, как происходит смена власти в мире.
"В Латвии смена власти происходит в процессе переговоров, в результате поиска компромиссов, обсуждения решений. Я желаю Силине всего наилучшего в качестве главы следующего правительства. Надеюсь, что в пятницу новое правительство будет утверждено. Если утвердят министров, которых Силиня сегодня назвала, я буду рад возможности на посту министра иностранных дел продолжить сотрудничество с президентом Латвии и премьер-министром ", - сказал Кариньш.
Он подчеркнул, что внешняя и внутренняя безопасность страны находится в крепких руках. По прогнозам Кариньша, если голосование о доверии новому правительству в Сейме будет успешным, в конце недели будет утвержден Кабинет министров, который сможет продолжить работу и приступить к решению новых задач.
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