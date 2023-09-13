Из 16 должностей в правительстве и Сейме, которые распределила формируемая правящая коалиция, восемь достанется "Новому Единству" (НЕ), которое представляет будущий премьер-министр, пять - Союзу зеленых и крестьян (СЗК), три - "Прогрессивным", заявила сегодня после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем кандидат в премьеры Эвика Силиня ("Новое Единство").
Половина министерских постов достанется "Новому Единству", пять - СЗК и три - "Прогрессивным"
Она сообщила, что, помимо поста премьер-министра, "Новое Единство" получит должности министра финансов, министра здравоохранения, министра образования и науки, министра иностранных дел, министра внутренних дел, министра юстиции, а также министра охраны среды и регионального развития.
Таким образом, свои посты сохранят нынешние министр финансов Арвил Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере и министр образования и науки Анда Чакша. Министром иностранных дел станет уходящий премьер-министр Кришьянис Кариньш, а на пост министра внутренних дел после перерыва вернется депутат Сейма Рихард Козловскис. Министром охраны среды и регионального развития будет Инга Берзиня, бывший председатель Кулдигской краевой думы и депутат Сейма, а пост министра здравоохранения доверен врачу и депутату Сейма Хосаму Абу Мери.
СЗК получит пост спикера Сейма, должности министра экономики, министра земледелия, министра благосостояния и министра климата и энергетики.
На пост спикера Сейма СЗК выдвинет бывшего председателя Конституционного суда, депутата Гунара Кутриса, на пост министра экономики - председателя фракции СЗК Виктора Валайниса, на пост министра земледелия - депутата Арманда Краузе, на пост министра благосостояния - депутата Улдиса Аугулиса, который уже занимал этот пост, а на должность министра климата и энергетики - Каспара Мелниса.
"Прогрессивные", впервые попавшие в правительство, будут отвечать за оборону, культуру и сообщение.
На пост министра культуры партия выдвигает депутата Рижской думы Агнесе Логину, на пост министра обороны - члена парламентской комиссии по европейским делам Андриса Спрудса, на пост министра сообщения - руководителя парламентской фракции Каспара Бришкенса.
У формируемой коалиции в Сейме 52 голоса, также поддержать правительство обязался независимый депутат Олег Буров, руководитель партии "Честь служить Риге", которая договорилась о сотрудничестве с СЗК.
Голосование по утверждению правительства в Сейме планируется в пятницу, 15 сентября.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!