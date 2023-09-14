Экс-глава ЦРУ: Украинцы могут развить свое контрнаступление

Перед украинскими военными стоит очень сложная задача, сложнее всего, что я мог бы вспомнить со времен Второй мировой войны. И гораздо сложнее, чем в двух войнах (в Ираке и Афганистане - Ред.), в которых я имел честь быть командующим (американскими войсками. - Ред.). Думаю, украинцы прекрасно справляются, и есть основания ожидать, что они смогут продолжать медленный, но неустанный прогресс, расширяя прорыв, особенно вокруг Работино, продвигаясь через вторую и третью линии российской обороны.

Вопрос, который возникает у меня: когда российская оборона посыплется, затрещит по швам? И когда украинцы смогут это использовать, чтобы дойти по крайней мере до точки, с которой будет возможность поражать важную линию коммуникаций вдоль юго-восточного побережья Украины? Если удастся достичь такой точки и повредить или уничтожить логистические возможности россиян поддерживать свои силы на юге Украины, то это уже будет значительным достижением украинских войск.

- Украинское контрнаступление хоть и медленно, но набирает обороты. Благодаря чему стали возможны успехи последних недель?

- Успехи стали возможны благодаря тому, что украинцы изменили тактику, отказавшись от того, что пытались сделать. Ведь раньше наступление было невозможным из-за глубины минных полей, отсутствия преимущества ВСУ в воздухе и нехватки бронированной штурмовой техники, которую, скажем, мы (США. - Ред.) применили бы в такой ситуации.