Видео ⟩ Мощные взрывы в Евпатории, перекрыто движение по Крымскому мосту

Пользователи соцсетей пишут о звуках пролета беспилотников и работе ПВО.

Местные Telegram-каналы сообщают о четырех больших взрывах. Самый мощный из взрывов, которые слышали местные жители, прогремел в 5:40 по местному времени.

Жители также сообщают о перекрытии движения по Крымскому мосту. Он расположен в 250 км от Евпатории, у другого края Крымского полуострова.

ПВО уничтожила 11 беспилотников в небе над Крымом, сообщает Минобороны России.

По информации Минобороны России, ВСУ также пытались атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Все катера были уничтожены.

Пресс-секретарь оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала взрывы: "Сосредоточение военных объектов, наличие рядом аэродрома - все это говорит о том, что работа осуществляется абсолютно плановая. Цели законные, цели военные".

В районе Евпатории в захваченном Россией Крыму находятся несколько военных частей. Недалеко также расположен и военный аэродром Саки, по которому украинская армия уже наносила удары.