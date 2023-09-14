Почему заводы в РФ все чаще срывают госзаказы?

С начала войны в Украине в российские суды поступило рекордное количество уголовных дел, в которых компании обвиняются в срыве государственного заказа. В 2022 году количество таких дел увеличилось вдвое. А за первые 8,5 месяцев этого года было возбуждено уже больше уголовных дел, чем за весь 2021 год, сообщает "Новая газета. Европа".
Основными причинами срыва компаниями госзаказа являются вызванная санкциями нехватка сырья, коррупция и нехватка рабочих рук. Уголовные дела возбуждаются, если неисполнение государственного заказа повлекло "нарушение существенных интересов общества и государства, определенных законом". В других случаях сотрудники или компании могут получить штраф, определяемый Федеральной антимонопольной службой.
С начала войны не было оштрафовано не менее 419 сотрудников предприятий за срыв гособоронзаказа. На самом деле штрафов значительно больше, поскольку большая часть наказаний не обжалуется.
Издание указывает, что чаще всего с задачами, поставленными Минобороны, не справляются авиационная и судостроительная отрасли, которые сильно зависят от частей из западных стран.
"Лидер" - судоремонтный центр "Звездочка", где были оштрафованы 74 сотрудника. Руководители этого центра не раз фигурировали в уголовных делах, а в 2020 году компания оказалось в реестре недобросовестных поставщиков за срыв госконтракта.
Также оштрафованы как минимум 39 сотрудников завода, который производит практически все высокоточное оружие для фронта. За два месяца до начала войны завод представил свою новинку - управляемую ракету для беспилотных летательных аппаратов и пообещал, что ее серийное производство начнется уже в апреле 2022 года. Проект отменили, а вину возложили на сотрудников.
Еще один лидер по срывам, это ракетно-космический центр "Прогресс", где были оштрафованы 34 сотрудника. На заводе производят подводные лодки.
Оштрафованы также производители производитель атомных подлодок "Севмаш" и "Уралвагонзавод".
Тем, кто нарушил закон первый раз придется заплатить штраф. Повторное нарушение будет означать возбуждение уголовного дела и реальный тюремный срок до 10 лет.
По мере того как война затягивается, большинство предприятий оборонной промышленности перешли на круглосуточный режим работы в три смены. Однако на заводах чувствуют проблему нехватки рабочих рук.
В апреле 2023 года дефицит рабочих рук достиг нового рекорда, превзойдя рекорд, установленный в 1996 году.
Еще одна важная причина срыва госзаказов - коррупция. В мае глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин пожаловался на повсеместное мошенничество в оборонной промышленности.
"В это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, нашими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства. Дальше уже просто ехать некуда", - сказал он.
В прошлом году Следственный комитет РФ передал в суд 8700 дел о коррупции в оборонно-промышленном комплексе, что на 700 больше, чем в 2021 году.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!