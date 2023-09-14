Почему заводы в РФ все чаще срывают госзаказы?

Основными причинами срыва компаниями госзаказа являются вызванная санкциями нехватка сырья, коррупция и нехватка рабочих рук. Уголовные дела возбуждаются, если неисполнение государственного заказа повлекло "нарушение существенных интересов общества и государства, определенных законом". В других случаях сотрудники или компании могут получить штраф, определяемый Федеральной антимонопольной службой.

С начала войны не было оштрафовано не менее 419 сотрудников предприятий за срыв гособоронзаказа. На самом деле штрафов значительно больше, поскольку большая часть наказаний не обжалуется.

Издание указывает, что чаще всего с задачами, поставленными Минобороны, не справляются авиационная и судостроительная отрасли, которые сильно зависят от частей из западных стран.

"Лидер" - судоремонтный центр "Звездочка", где были оштрафованы 74 сотрудника. Руководители этого центра не раз фигурировали в уголовных делах, а в 2020 году компания оказалось в реестре недобросовестных поставщиков за срыв госконтракта.