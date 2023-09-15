Ведущая передачи "Утренняя панорама" Линда Абу Мери уходит с LTV

Журналистка Линда Абу Мери, которая девять лет вела передачу "Утренняя панорама", завершает работу на Латвийском телевидении (LTV).
"Когда я почти десять лет назад начала работать на LTV, это был прыжок в неизвестность - я понятия не имела, что это будет и чего ожидать, но у меня было очень сильное желание сделать все как можно лучше. "Утренняя панорама" была еще совершенно новой программой, и я счастлива и благодарна, что у меня была возможность участвовать в ее создании и развитии, пока постепенно она становилась самой просматриваемой утренней программой на телевидении. За "Утренней панорамой" стоит мощная команда - ведущие, образно говоря, это самая верхушка айсберга, но сила и мощь - в каждом, кто прикладывает руку к тому, чтобы каждое будничное утро в 6:30 мы могли с радостью сказать "Доброе утро!", обращаясь к нашим зрителям.
Последние почти десять лет принесли мне колоссальный профессиональный рост, ведь планка качества на Латвийском телевидении очень высока - "хорошо" здесь никогда не бывает достаточно, здесь подойдет только "самое лучшее!". Спасибо зрителям, которые оценили это своим доверием и любовью!
По завершении очень напряженного, увлекательного и чрезвычайно интересного этапа профессиональной деятельности я знаю, что "Утренняя панорама" по-прежнему будет незаменимой частью моего утра - радость жизни и эмоции, важнейшие текущие политические события, все важное, что составляет наши будни, и, конечно же, спорт и самые достоверные новости погоды - это особая формула "Утренней панорамы", позволяющая начать день на позитивной ноте! Спасибо коллегам за ощущение надежного плеча и спасибо зрителям за то, что они выбирают Латвийское телевидение - вы наша самая большая ценность!" - говорится в заявлении Абу Мери.
Как рассказала TVNET директор департамента маркетинга и коммуникаций LTV Анита Янсоне, вопрос о том, кто займет место Абу Мери, пока еще обсуждается, а до тех пор ее заменят другие ведущие новостных программ Латвийского телевидения.
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