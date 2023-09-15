Ведущая передачи "Утренняя панорама" Линда Абу Мери уходит с LTV

"Когда я почти десять лет назад начала работать на LTV, это был прыжок в неизвестность - я понятия не имела, что это будет и чего ожидать, но у меня было очень сильное желание сделать все как можно лучше. "Утренняя панорама" была еще совершенно новой программой, и я счастлива и благодарна, что у меня была возможность участвовать в ее создании и развитии, пока постепенно она становилась самой просматриваемой утренней программой на телевидении. За "Утренней панорамой" стоит мощная команда - ведущие, образно говоря, это самая верхушка айсберга, но сила и мощь - в каждом, кто прикладывает руку к тому, чтобы каждое будничное утро в 6:30 мы могли с радостью сказать "Доброе утро!", обращаясь к нашим зрителям.