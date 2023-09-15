Видео ⟩ Зарубежный тиктокер придумал рецепт пиццы специально для жителей Латвии

Видео, которое было опубликовано 14 сентября 2023 года, за сутки набрало более 115 тысяч просмотров.

Идея пиццы основана на национальном блюде Латвии - сером горохе с салом.

Автор приготовил тесто из замоченного гороха, который он после отварил и замесил, дополнив мукой, солью и оливковым маслом.

В начинке он использовал бекон, обжаренный с луком, как и при приготовлении традиционного серого гороха, которым мы обычно наслаждаемся на Рождество.

Вместо привычной томатной пасты в основе теста используется кефир, посыпанный тертым тминным сыром. Все это покрыто предварительно обжаренным беконом с луком, солью и перцем.

После приготовления автор рецепта оценил его на 8 из 10 - очень хорошо, правда?

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