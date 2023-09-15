Видео ⟩ Зарубежный тиктокер придумал рецепт пиццы специально для жителей Латвии

На платформе TikTok пользователь с ником Borderless Pizza (в переводе с англ. - пицца без границ) запустил интересную серию видеороликов - он выбирает страну и характерные для нее блюда, ингредиенты которых становятся основой для пиццы. Последнее видео тиктокер сделал о Латвии и пицце, которая создана из любимого в нашей стране серого гороха с беконом и луком.
Видео, которое было опубликовано 14 сентября 2023 года, за сутки набрало более 115 тысяч просмотров.
Идея пиццы основана на национальном блюде Латвии - сером горохе с салом.
Автор приготовил тесто из замоченного гороха, который он после отварил и замесил, дополнив мукой, солью и оливковым маслом.
В начинке он использовал бекон, обжаренный с луком, как и при приготовлении традиционного серого гороха, которым мы обычно наслаждаемся на Рождество.
Вместо привычной томатной пасты в основе теста используется кефир, посыпанный тертым тминным сыром. Все это покрыто предварительно обжаренным беконом с луком, солью и перцем.
После приготовления автор рецепта оценил его на 8 из 10 - очень хорошо, правда?
@borderless.pizza Latvia Pizza 🇱🇻 #latvia #latvija #latviski #pizza #nationalpizza #pelekiezirni #borderlesspizza ♬ Married Life (From "Up") - Gina Luciani
Также в почете у пользователей пиццы на основе литовских цеппелинов, немецких сосисок с карри, американских бургеров, английского завтрака и многого другого!
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