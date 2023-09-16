Температура воды в некоторых местах для купания еще достигает +19 градусов

На морском побережье в 7 часов утра температура воды колебалась от +14 градусов в порту Рои до +18...+18,5 градусов в портах Лиепаи, Вентспилса и Салацгривы, а также у Даугавгривского мола.

Температура воды в крупнейших озерах составляет +17...+19 градусов, в реках - колеблется от +10...+12 градусов в некоторых малых реках и достигает +18 градусов в Даугаве, Лиелупе и низовьях Венты.

Уровень воды в реках немного колеблется.