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Температура воды в некоторых местах для купания еще достигает +19 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Озеро Юглас
Озеро Юглас Фото: Zane Bitere/LETA

Температура воды в море, озерах и крупных реках утром в субботу, 16 сентября, составляла +14...+19 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На морском побережье в 7 часов утра температура воды колебалась от +14 градусов в порту Рои до +18...+18,5 градусов в портах Лиепаи, Вентспилса и Салацгривы, а также у Даугавгривского мола.

Температура воды в крупнейших озерах составляет +17...+19 градусов, в реках - колеблется от +10...+12 градусов в некоторых малых реках и достигает +18 градусов в Даугаве, Лиелупе и низовьях Венты.

Уровень воды в реках немного колеблется.

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