В воскресенье местами пройдут дожди

В воскресенье, 17 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность, начиная с северо-запада местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Во второй половине дня в Курземе, а затем и на большей части страны он сменится северо-западным, северным.
Максимальная температура воздуха составит +18...+22 градуса.
В Риге во второй половине дня облачность усилится, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в течение дня повысится до +21 градуса.
Галерея: Сентябрь в Риге
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