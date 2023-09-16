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В воскресенье местами пройдут дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Гроза и дождь в Риге
Гроза и дождь в Риге Фото: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье, 17 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность, начиная с северо-запада местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Во второй половине дня в Курземе, а затем и на большей части страны он сменится северо-западным, северным.

Максимальная температура воздуха составит +18...+22 градуса.

В Риге во второй половине дня облачность усилится, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в течение дня повысится до +21 градуса.

Галерея: Сентябрь в Риге

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