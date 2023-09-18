Полтора километра на инвалидной коляске: как санкции против России сказались на маломобильных беженцах из Украины

«Финляндия — это отдельная головоломка. Как теперь через эту границу возить маломобильных и тяжело больных беженцев, — вообще не понятно. На российско-финской границе вообще нет пешего перехода, формально это только автомобильный перезд. Пропустят нас до КПП или не пропустят? Пока ответов на эти вопросы нет», — отмечает в разговоре с Би-би-си один из волонтеров.

Врачи частной скорой помощи также считают, что проблем у их пациентов прибавится.

«Ездить и раньше было сложно, все зависело от того, какой наряд пограничников дежурит, кто вызывает скорую, какой пациент. Пока не было ни разу, чтобы нас развернули или не пустили по официальной заявке за пациентом. Мурыжили час-два-три, это было. Посмотрим, что дальше будет, после введения ограничений мы еще не ездили», — сказал Би-би-си главврач частной скорой медицинской помощи «КОРИС» Лев Авербах.

По словам Авербаха, большая проблема связана с тем, что сотрудникам его компании — и водителям, и медикам — не дают шенгенские визы, как и всем россиянам. Раньше, по его словам, визу в консульствах Финляндии и стран Балтии можно было получить в случаях заявки для экстренной эвакуации практически за один день.

«В основном возим через российско-эстонскую и российско-финскую границы. Как теперь будут действовать эстонские и финские таможенники, мы не знаем. Ищем варианты. Уже подумали, может переоборудовать под перевозку больных миниавтобус на 10 мест [введенные странами ограничения распространяются на российские автомобили вместимостью менее 10 человек — прим Би-би-си]. Надеемся что гуманитарные принципы возобладают», — добавляет врач.