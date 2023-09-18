Российские войска нанесли удары по Украине

По данным украинских военных, всего было запущенно 24 дрона. 18 беспилотников, запущенных из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае, удалось сбить средствами ПВО "по маршруту следования".

Кроме того, в результате российской атаки по Херсонской области погибли два человека, четыре мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

В Херсоне погиб 72-летний мужчина, также под обстрел попал частный дом в селе Кизомыс, от полученных травм пожилая женщина скончалась на месте, пишет "Новая газета. Европа".