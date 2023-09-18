Российские войска нанесли удары по Украине

В ночь на понедельник, 18 сентября, российские войска с помощью дронов нанесли удар по Одесской и Николаевской областям. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
По данным украинских военных, всего было запущенно 24 дрона. 18 беспилотников, запущенных из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае, удалось сбить средствами ПВО "по маршруту следования".
Кроме того, в результате российской атаки по Херсонской области погибли два человека, четыре мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
В Херсоне погиб 72-летний мужчина, также под обстрел попал частный дом в селе Кизомыс, от полученных травм пожилая женщина скончалась на месте, пишет "Новая газета. Европа".
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