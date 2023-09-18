Бывший политик: учеба на одном языке и по единой программе будет благом

По ее мнению, если школьники будут учиться по единой программе и на одном языке, это поможет преодолеть разногласия во взглядах на многие вещи.

"Я хочу сказать - я очень рада за детей! Русские, латышские дети - учеба вместе по общей программе, с общим латышским языком откроет им глаза.

И они поймут, что их ждут, их любят, и они тоже будут уважать и любить эту страну и работать на благо страны. Взять Краславу, например, - я была в восторге от уровня знаний детей: оказалось, что они на олимпиадах побеждают...

Все зависит от семьи, от учителя и, конечно же, от государства. Если государство будет открытым, умным, будет уважать образованных людей и станет делать все, чтобы люди были образованными - то все будет!

И, конечно, нужно держаться вместе, нужно быть сплоченными, а не смотреть друг на друга с ненавистью", - уверена Велта Чеботаренока.

В передаче "ТЧК" она также рассказала, что ее беспокоит "пятая колонна".

"Уже после начала войны (РФ против Украины) я была в школе нацменьшинств и столкнулась с очень разными мнениями. Дети уже большие, 15-17 лет, но они все равно открытые, они говорят, принимают или не принимают то, что идет война. И я видела [по ним], что происходит у них дома. Это уже не 15-17-летние - это все идет из дома.

Увидев, что происходит в Украине (...), я составила свое представление. (...) Говорить, будто там нет войны, что это "спецоперация" - живя в Латвии, учась в латвийской государственной школе? Это меня беспокоит. Это больно", - приводит слова бывшего политика Rus.LSM.