Россия добивается отклонения судом ООН иска Украины

Москва ссылается на "право на применение силы" и "право на самооборону"

Российская позиция также заключается в том, что в случае военного вторжения в Украину Москва реализовала свое "право на применение силы" и "право на самооборону". Они не подпадают под конвенцию по геноциду, а гарантируются Уставом ООН и обычным международным правом, заявили ответчики в Гааге. В целом российская сторона утверждает, что Киев инструментализирует конвенцию по геноциду и злоупотребляет процессуальными нормами, в том числе вовлекая в процесс 32 других государства. Представители Москвы назвали вмешательство третьих стран в дело "масштабной интервенционной кампанией".

Перед тем как слово взяли адвокаты, перед судом выступил посол МИД РФ по особым поручениям Геннадий Кузьмин и привел стандартные формулировки российской пропаганды о "русофобском неонацистском режиме", который "совершил госпереворот в Украине в 2014 году" и начал "полномасштабную войну против народа Донбасса".

Украина ответит на возражения России во вторник, 19 сентября. Если по итогам двухнедельных слушаний суд сочтет аргументы РФ обоснованными, дело будет прекращено и не дойдет до стадии рассмотрения по существу.

Предыстория судебного процесса

Слушания по делу "Обвинения в геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него: Украина против РФ" проходят с 18 по 27 сентября 2023 года во Дворце мира - штаб-квартире суда в Гааге. В главном суде ООН встретились две воюющие стороны, кроме того, к иску Украины присоединились 32 других государства, что является беспрецедентным событием. Эти страны представят свои позиции в среду, 20 сентября, первой выступит Германия.