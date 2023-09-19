"Человек работает одновременно в нескольких местах и видно, что он сильно устал. Что я могу сделать?" - спрашивает читатель Postimees.
Как помочь коллеге, который выгорел?
Отвечает консультант по вопросам душевного здоровья Трудовой инспекции Эстонии Йохан Пастарус:
Признаками выгорания могут быть проблемы с концентрацией, прокрастинация и постоянная усталость. Выгорание может развиться, когда человек в течение длительного времени испытывает стресс, который в рабочей среде известен как рабочий стресс. Стресс – это не всегда плохо для человека, поскольку он помогает лучше сосредоточиться в напряженные моменты и иногда повышает производительность труда. Продолжительный стресс на работе, например, из-за аномально высоких требований или конфликтов, все же может привести к разрушительным психическим и физическим заболеваниям.
Закон о трудовом договоре не запрещает работнику работать у нескольких работодателей одновременно, за исключением случаев, когда соответствующее ограничение не вытекает из трудового договора. Работодатель может, например, заключить соглашение об ограничении конкуренции, предусмотренное Законом о трудовом договоре, которое запрещает человеку работать у конкурента. Однако работник обязан следить за тем, чтобы работа или оказание услуг у другого работодателя не подвергала опасности его жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье других людей.
Ни работодатель, ни работник не должны относиться к выгоранию легкомысленно, и есть несколько способов его предотвратить:
1. Оптимальная рабочая нагрузка. Необходимо понимать, что человек может быть продуктивным только определенное количество часов. Важно поговорить со своим непосредственным начальником о нагрузке, поскольку даже ее нехватка может привести к возникновению стресса, например, к ощущению бесполезной траты времени и никчемности.
2. Четкие задачи. Работнику важно понимать, какую работу он делает и для чего. Недостаток информации и нечеткие задачи провоцируют фрустрацию, что, в свою очередь, способствует выгоранию.
3. Баланс между работой и личной жизнью. Работа, которую вы берете с собой домой, является сильным фактором стресса. Важно сохранять баланс и не забывать о собственном здоровье.
4. Создание социальной среды. Создание социальной среды на рабочем месте – одна из важных задач работодателя и сотрудников отдела кадров. Решение проблем, связанных с конфликтами, издевательствами, домогательствами, унижениями и прочим, должно происходить быстро. Сотрудник должен знать, к кому ему обратиться в сложной ситуации.
5. Похвала и обратная связь. Работник хочет получать конструктивную обратную связь о своей работе. Важно хвалить человека за хорошо проделанную работу, поскольку это подтверждает его ценность и помогает успешно выполнять поставленные задачи.
6. Необходимые рабочие инструменты. С учетом обязанностей работника должны быть предусмотрены средства, с помощью которых работа может быть выполнена хорошо. Отсутствие рабочих инструментов является дополнительным стрессом и может создать ощущение, что человек не справляется со своими задачами.
7. Вовлеченность. Важно вовлекать сотрудников в различные решения, которые включают, например, обустройство офиса, ценности организации, обучение, организацию труда, рабочие инструменты. Сотрудник – это тот, кто работает в этой среде, поэтому важно, чтобы его предложения и идеи были услышаны.
Как распознать выгорание у коллеги?
Симптомы выгорания сначала сложно заметить, но через некоторое время они проявляются довольно четко. Если вы заметили, что отношение вашего коллеги к работе стало отрицательным, он устал, потерял мотивацию, мгновенно раздражается и все больше отсутствует на работе, то это может быть выгорание. Поговорите с коллегой и это станет для него поддержкой. Во время разговора можно направить его на размышления о возможном выгорании и его лечении.
Что я могу сделать для себя?
Также следует постоянно следить за собственным настроением и здоровьем. Утомление, постоянная усталость, проблемы с концентрацией, отвращение к работе, прокрастинация, плохое самочувствие, головные боли и расстройство пищеварения – вот некоторые из основных симптомов выгорания. Если эти симптомы возникают на рабочем месте, следует поговорить со своим работодателем или отделом кадров, чтобы найти подходящее решение для их устранения. Решением может стать отпуск, больничный или более гибкий график работы. Если у вас серьезные проблемы со здоровьем, вам обязательно следует обратиться к семейному врачу.
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