Как помочь коллеге, который выгорел?

7. Вовлеченность. Важно вовлекать сотрудников в различные решения, которые включают, например, обустройство офиса, ценности организации, обучение, организацию труда, рабочие инструменты. Сотрудник – это тот, кто работает в этой среде, поэтому важно, чтобы его предложения и идеи были услышаны.

Как распознать выгорание у коллеги?

Симптомы выгорания сначала сложно заметить, но через некоторое время они проявляются довольно четко. Если вы заметили, что отношение вашего коллеги к работе стало отрицательным, он устал, потерял мотивацию, мгновенно раздражается и все больше отсутствует на работе, то это может быть выгорание. Поговорите с коллегой и это станет для него поддержкой. Во время разговора можно направить его на размышления о возможном выгорании и его лечении.

Что я могу сделать для себя?

Также следует постоянно следить за собственным настроением и здоровьем. Утомление, постоянная усталость, проблемы с концентрацией, отвращение к работе, прокрастинация, плохое самочувствие, головные боли и расстройство пищеварения – вот некоторые из основных симптомов выгорания. Если эти симптомы возникают на рабочем месте, следует поговорить со своим работодателем или отделом кадров, чтобы найти подходящее решение для их устранения. Решением может стать отпуск, больничный или более гибкий график работы. Если у вас серьезные проблемы со здоровьем, вам обязательно следует обратиться к семейному врачу.