Линда Абу Мери раскрыла истинную причину ухода с LTV

Такое решение она приняла, чтобы не возник конфликт интересов, поскольку муж журналистки - депутат и гастроэнтеролог Хосам Абу Мери стал министром здравоохранения Латвии.

Линда поясняет: "У LTV очень высокие стандарты этики и очень высокие требования к политикам, предпринимателям и обществу. Это в свою очередь означает, что мы сами - сотрудники LTV - соблюдаем самые высокие стандарты.

Поэтому я думаю, что это просто логичный шаг и решение, что если мой муж идет в правительство, то говорить о внутренней политике, политических событиях и брать интервью у политиков, что мы делаем каждое утро в "Утренней панораме", уже не соответствует этическим нормам.

Поэтому это обоюдное решение - мое и Латвийского телевидения".

Линда Абу Мери не считает, что идет на какие-то жертвы ради карьеры мужа. Линда с оптимизмом смотрит на свою журналистскую карьеру и говорит, что не собирается ставить на ней крест.

Также Линда категорически отвергает возможность того, что она могла бы устроиться на работу в Министерство здравоохранения, возглавляемое ее мужем.

Напомним, Хосам Абу Мери и Линда Круминя начали отношения в конце 2017 года, а в августе 2019 года обменялись кольцами.

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