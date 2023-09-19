Линда Абу Мери раскрыла истинную причину ухода с LTV

На прошлой неделе стало известно, что журналистка Линда Абу Мери, которая девять лет вела передачу "Утренняя панорама", завершает работу на Латвийском телевидении (LTV). В беседе с изданием Kas Jauns она раскрыла истинные причины такого решения.
Такое решение она приняла, чтобы не возник конфликт интересов, поскольку муж журналистки - депутат и гастроэнтеролог Хосам Абу Мери стал министром здравоохранения Латвии.
Линда поясняет: "У LTV очень высокие стандарты этики и очень высокие требования к политикам, предпринимателям и обществу. Это в свою очередь означает, что мы сами - сотрудники LTV - соблюдаем самые высокие стандарты.
Поэтому я думаю, что это просто логичный шаг и решение, что если мой муж идет в правительство, то говорить о внутренней политике, политических событиях и брать интервью у политиков, что мы делаем каждое утро в "Утренней панораме", уже не соответствует этическим нормам.
Поэтому это обоюдное решение - мое и Латвийского телевидения".
Линда Абу Мери не считает, что идет на какие-то жертвы ради карьеры мужа. Линда с оптимизмом смотрит на свою журналистскую карьеру и говорит, что не собирается ставить на ней крест.
Также Линда категорически отвергает возможность того, что она могла бы устроиться на работу в Министерство здравоохранения, возглавляемое ее мужем.
Напомним, Хосам Абу Мери и Линда Круминя начали отношения в конце 2017 года, а в августе 2019 года обменялись кольцами.
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