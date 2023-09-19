Пограничный пункт Силене закроют; ресурсы перенаправят в пользу зеленой границы

Министерство внутренних дел заявило, что за короткий период времени давление нелегальной иммиграции возросло в три раза.

Чтобы не оказывать существенного влияния на грузовые перевозки, а также на cрочные поездки, связанные с непрерывной работой, гуманитарными причинами, форс-мажорными обстоятельствами, пункт пересечения границы в Патерниеки продолжит работать.

В среднем в день через Силене въезжает 625 человек, а выезжает - 605, въезжает 87 грузовых транспортных средств, выезжает - 85.

Закрытие КПП Силене будет способствовать перераспределению ресурсов в пользу зеленой границы.

"В то же время считается, что с уменьшением количества лиц, пересекающих латвийско-белорусскую границу, снижаются и соответствующие риски. Следует отметить, что открытая поддержка Беларусью войны против Украины рассматривается как дополнительный фактор риска и возможная мотивация для продолжения усилий Беларуси по дестабилизации ситуации на границе с Латвией", - говорится в аннотации к проекту решения.

В настоящее время на границе действуют два пункта пропуска на автомобильных дорогах и один - на железной дороге.

Три пункта пропуска закрыты в связи с агрессивными действиями Беларуси по отправке иммигрантов в Латвию.