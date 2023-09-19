Кутрис отреагировал на заявление Силини и извинился за свои высказывания

Депутат, кандидат на пост спикера Сейма Гунар Кутрис (Союз зеленых и крестьян) принес извинения за свои высказывания на Латвийском радио относительно мнения "обвиняемых и осужденных" по экономическим делам, сообщил агентству LETA сам политик.
Так Кутрис отреагировал на заявление премьер-министра Эвики Силини о том, что она ожидает от депутата и кандидата в спикеры Сейма извинений перед общественностью в связи с его высказываниями на Латвийском радио.
"Если бы мне нужно было развивать экономику, я определенно собрал бы на какое-нибудь обсуждение латвийских миллионеров, все равно, обвинены они или осуждены", - ранее заявил в передаче Krustpunktā на Латвийском радио Гунар Кутрис.
Также он признался в интервью, что, по его мнению, обвиненный в коррупции бывший мэр Вентспилса и нынешний член Вентспилсской думы Айвар Лембергс был хорошим хозяином.
Кутрис объяснил сегодня, что он не научился выражаться "политически красиво" и что в будущем ему следует говорить короче для ясности.
Политик подчеркнул, что не несет ответственности за экономическую сферу, а его основная идея заключалась в том, что предпочтительнее слушать людей с опытом.
На просьбу более подробно прокомментировать слова "обвиняемые или осужденные" Кутрис признал, что политикам не стоило бы встречаться с политически рискованными, токсичными людьми и что ему тоже не нужно с ними встречаться.
Ранее Эвика Силиня сообщила, что до завтрашнего дня ждет от депутата и кандидата в спикеры Сейма Гунара Кутриса извинений перед общественностью в связи с его заявлениями на Латвийском радио.
Комментируя заявления Кутриса, Силиня указала, что не понимает и не принимает их. Премьер-министр считает, что в стране, которая уже долгое время борется с коррупцией, господин Кутрис должен объяснить свои высказывания обществу.
"У него еще есть время до завтрашнего голосования в Сейме, чтобы извиниться перед общественностью за свои слова. Я не вижу, как можно решить этот вопрос каким-либо другим способом", - сказала Силиня.
Напомним, баллотироваться на пост спикера Сейма бывшего председателя Конституционного суда, представителя Союза зеленых и крестьян (СЗК) Гунара Кутриса уговорили его коллеги из СЗК, заявил политик в передаче Латвийского радио "В точке пересечения".
Он сказал, что на переговорах по формированию правительства партнеры решили, что для достижения политического баланса должность спикера Сейма следует предложить СЗК.
По словам Кутриса, фракция СЗК решила, что он является лучшей кандидатурой на пост спикера Сейма, так как имеет опыт работы в президиуме и руководстве учреждением. "Когда мне это предложили, мое мнение сначала было, что я хочу быть просто депутатом с нормальной рабочей нагрузкой, потому что понимаю, каково быть руководителем учреждения. Но в итоге коллеги уговорили меня", - сказал будущий спикер Сейма.
Политик СЗК отметил, что согласился на предложение коллег после серьезных раздумий, подчеркнув, что идущие в политику должны быть готовы занимать политические посты.
"Я понимаю, что руководство Сеймом - нормальная политическая работа, и я готов ее выполнять. Я принимаю этот пост как долг не только перед моей партией, но и как гражданский долг перед государством", - заверил Кутрис.
Как сообщалось, политики новой коалиции - "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян и "Прогрессивных" - представили проект решения об отзыве с поста председателя Сейма Эдварда Смилтенса.
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