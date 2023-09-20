Хосам Абу Мери прокомментировал уход жены с Латвийского телевидения

Хосам об уходе своей жены с работы говорит: "С этической точки зрения - это правильно, что моя жена больше не может вести "Утреннюю панораму". Я бы не назвал произошедшее увольнением. По крайней мере, я не думаю, что это увольнение".

Линда не считает, что идет на жертвы ради мужа: "Поначалу мне казалось, что я немного отделяюсь от семьи. Но, с другой стороны, я рада, что мой муж смел и берется за такую сумасшедшую работу". Для чего нужны жены и мужья? Чтобы поддерживать друг друга. Поэтому я буду отличной опорой для своего мужа".

Линда также подчеркивает, что это было совместное решение ее и Латвийского телевидения. При этом она категорически отвергает возможность устроиться на работу в Минздрав, возглавляемый ее мужем.

Несмотря на новую должность, Хосам намерен продолжать свою медицинскую практику и в будущем. Он говорит: "Конечно, не в полной мере. Приспособлюсь как-нибудь. Может, раньше встану, может, выходными пожертвую, но некоторых больных придется принять. Квалификацию надо поддерживать. Ничего не длится вечно, даже министр Хосам".

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