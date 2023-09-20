Фото ⟩ Сендия и Дануте официально зарегистрировали свой брак в Дании

Местные фитнес-тренеры Сендия Официере и Дануте Тамме официально зарегистрировали свой брак в Дании. После церемонии девушки отправились в медовый месяц.
Знаменательным моментом Сендия и Дануте поделились в своих социальных сетях. Обе невесты были одеты в одинаковые белые мини-платья и ковбойские сапоги.
В минувшие выходные девушки отметили праздник любви в кругу семьи и близких друзей в Латвии. Они планировали свадьбу весь год, документируя планирование и принятые решения в социальных сетях.
Как сообщалось, девичник дамы отпраздновали в Берлине, предавшись различным развлечениям.
Сендия рассказала, что 8 сентября получила приглашение, в котором говорилось, что им обеим следует готовиться к девичнику на 3 дня - в Берлине!
В начале предсвадебного приключения с друзьями им обеим предложили ранним утром собраться в рижском салоне. Дальнейшие дороги привели компанию в Сигулду, где Сендия и Дануте покатались на зиплайн-аттракционе по воздушной канатной дороге для вагончика.
Когда дамы вернулись в Ригу, вечеринка продолжилась в столичном ресторане, где собрались самые близкие друзья девушек. Позже их отвезли в рижский аэропорт, чтобы улететь оттуда в Берлин.
На этом день не закончился, самые стойкие ночью отправились покорять Берлин.
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