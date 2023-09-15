Самая известная женская пара Латвии показала, как прошел их девичник

Самая известная женская пара Латвии - фитнес-тренеры и блогеры Сендия Габриэла Официере и Дануте Тамме - скоро сыграет свадьбу. Уже 16 сентября они обменяются обручальными кольцами, а пока показали своим подписчикам, как прошел их девичник.
Девичник дамы отпраздновали в Берлине, предавшись различным развлечениям.
Сендия рассказала, что 8 сентября получила приглашение, в котором говорилось, что им обеим следует готовиться к девичнику на 3 дня - в Берлине!
В начале предсвадебного приключения с друзьями им обеим предложили ранним утром собраться в рижском салоне. Дальнейшие дороги привели компанию в Сигулду, где Сендия и Дануте покатались на зиплайн-аттракционе по воздушной канатной дороге для вагончика.
Когда дамы вернулись в Ригу, вечеринка продолжилась в рижском ресторане, где собрались самые близкие друзья девушек. Позже их отвезли в рижский аэропорт, чтобы улететь в Берлин.
На этом день не закончился, самые стойкие ночью отправились покорять Берлин.
Второй день также начался рано. После завтрака дамы продолжили приключение - планировалось провести неторопливый день, а вечером отправиться в знаменитый берлинский клуб под названием Kit Kat Club. Для тех, кто не знает, что такое Kit Kat Club, Сендия объясняет: "Популярный фэнтезийный техно-клуб, где все ходят обнаженными, кто-то висит на цепях, без каких-либо границ и морали".
В клубе несколько этажей, и, по словам Сендии, все происходит именно там. "Под всем я действительно подразумеваю все, что совершенно нормально".
Вечером дамы отправились в уже упомянутый клуб, где дали себе "оторваться по полной". "Я не могу показать видео, потому что я была голая". Вечером третьего дня они вернулись на родину.
Уже в субботу, 16 сентября, влюбленная пара скажет друг другу "да".
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