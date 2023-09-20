Видео ⟩ Мужчина попытался ограбить умершего на глазах у полиции

В Саркандаугаве мужчина неуважительно отнесся к мертвому незнакомцу. Труп пенсионера лежал на улице, а прохожий попытался забрать его вещи на глазах у полиции. Правоохранители быстро навели порядок, сообщает программа Degpunktā.
Около часа дня мужчина шел по проспекту Межа, но потерял сознание. Очевидцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи, сотрудники которой установили, что мужчина умер естественной смертью.
Приехавшая полиция накрыла тело полиэтиленом, а сотрудники аварийной бригады пытались разобраться с троллейбусом, который не мог объехать умершего пенсионера.
Пока полиция занималась своей работой и оформляла документы, один местный житель решил взять личные вещи умершего.
Мужчина без особых церемоний и разрешения схватил кепку. Несанкционированные действия быстро заметил один из сотрудников полиции и основательно разозлился на прохожего.
Видео: Сюжет программы Degpunkta
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