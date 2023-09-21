Суперъяхта олигарха: почему так сложно изъять российские активы на Западе

Мы видели документы, согласно которым отношениям компании и Гурьевых как минимум десять лет. Более того, на Антигуа Opus Private до сих пор продолжает работать в интересах некоторых членов семьи миллиардера.

Судебные документы, с которыми мы ознакомились на Антигуа, показывают, что компания Opus Private участвовала в судебном иске, который не смог остановить первоначальную продажу Alfa Nero с аукциона.

Важно отметить, что продолжать работать с находящимся под санкциями клиентом — совершенно законно при условии получения соответствующего разрешения от правительства. При этом дочь Гурьева не находится под санкциям ни Великобритании, ни ЕС, ни США.

В документах подробно описывается, что право собственности на суперъяхту принадлежит трасту, над которым, как предположил судья на Антигуа, Гурьев все еще имел какой-то контроль.

Мы знаем, что в списке бенефициаров траста произошли изменения, но мы не смогли независимо определить, когда именно они были сделаны. Если это случилось после введения санкций, то это было бы незаконным, если же до – то нет.

И дочь Гурьева, и компания Opus Private сказали нам, что это произошло до того, как Андрей Гурьев был подвергнут санкциям.

Opus Private также настаивала на том, что Гурьев не был их клиентом, поскольку он больше не является бенефициаром траста.