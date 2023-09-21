Косово и ЕС: Ринкевич поддерживает процесс интеграции республики

В среду, 20 сентября, во время 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке Ринкевич встретился с президентом Косово Вьесой Османи-Садриу.

В ходе встречи главы государств обсудили двусторонние отношения государств, сотрудничество в международных организациях и усилия Белградско-Приштинского диалога.

В обсуждении двусторонних отношений стран Ринкевич отметил, что председательство Латвии в Совете Европы продемонстрировало конструктивный подход и Латвия поддержала решение Комитета министров о передаче заявки Косово в парламентскую ассамблею Совета Европы.

Генеральная ассамблея ООН проходит с 18 сентября по 22 сентября.