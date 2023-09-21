Новый глава Минздрава проведет ревизию компенсируемых лекарств от рака

Об этом министр рассказал в передаче Латвийского телевидения Šodienas jautājums. Он отметил, что к этой работе призваны присоединиться и неправительственные организации. "Нам надо понять, какие препараты готовы принимать пациенты. Главное, чтобы [медикаменты] были эффективны", - сказал министр.

Он считает, что нет смысла платить за более дешевые, но неэффективные лекарства; лучше направить финансирование на более дорогие, но эффективные медикаменты.

Тогда бы и пациенты быстрее вернулись к привычной жизни. Министр также сообщил, что при разработке бюджета следующего года Минздрав будет настаивать на том, чтобы на компенсируемые медикаменты было выделено более крупное бюджетное финансирование.

По словам Абу Мери, в здравоохранении многие вещи неэффективны и должны быть приведены в порядок. Поэтому министр хочет понять, каким образом до сих пор расходовалось финансирование в здравоохранении.

"Я бы хотел знать, куда идет каждый цент. Потому что, к сожалению, у нас проблема с системой. У нас нет цифровой системы, поэтому сейчас нельзя сказать, например, как можно сократить очереди [к специалистам], как компенсировать медикаменты, улучшить скрининг, профилактику и так далее", - сказал министр здравоохранения. По его словам, в Латвии необходимы фундаментальные изменения - создание второй системы здравоохранения, где может быть вся информация о пациенте.