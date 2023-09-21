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Сейм утвердил временные полномочия нескольких депутатов

rus.tvnet.lv/LETA
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Эрвин Лабановскис ("Прогрессивные")
Эрвин Лабановскис ("Прогрессивные") Фото: Ieva Ābele, Saeima

Сегодня, 21 сентября, Сейм утвердил полномочия нескольких депутатов на то время, пока члены партий будут исполнять обязанности министров в правительстве Эвики Силини ("Новое Единство").

Депутатские полномочия утверждены для Виктории Байре, Алины Генделе и Гирта Валдиса Кристовскиса ("Новое Единство"), Лигиты Гинтере, Валдиса Масловскиса, Гирта Штекерхофса и Дидзиса Земмерса (Союз зеленых и крестьян - СЗК), Эрвина Лабановскиса и Майриты Лусе ("Прогрессивные").

Депутаты Хосам Абу Мери (НЕ), Улдис Аугулис (СЗК), Инга Берзиня (НЕ), Каспар Бришкенс ("Прогрессивные"), Рихард Козловскис (НЕ), Арманд Краузе (СЗК), Каспар Мелнис (СЗК), Андрис Спрудс ("Прогрессивные") и Виктор Валайнис (СЗК) сложат мандаты на время, пока будут исполнять обязанности министров.

Как сообщалось, в пятницу, 15 сентября, СЕйм утвердил новое правительство под руководством премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"). За утверждение нового Кабинета министров проголосовали 53 депутата.

У "Нового Единства" в правительстве, помимо должности премьера, будут должности министра финансов, министра здравоохранения, министра образования и науки, министра иностранных дел, министра внутренних дел, министра юстиции, а также министра охраны среды и регионального развития.

Свои посты в правительстве сохранили министр финансов Арвил Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере и министр образования и науки Анда Чакша. Министром иностранных дел стал бывший премьер Кришьянис Кариньш, министром внутренних дел - Рихард Козловскис, министром охраны среды и регионального развития - Инга Берзиня, а министром здравоохранения - Хосам Абу Мери.

Союз зеленых и крестьян (СЗК) в правительстве будут представлять министр экономики Виктор Валайнис, министр земледелия Арманд Краузе, министр благосостояния Улдис Аугулис и министр климата и энергетики Каспар Мелнис.

У "Прогрессивных" в правительстве будут три должности - министром культуры стала Агнесе Логина, министром обороны - Андрис Спрудс, министром сообщения - Каспарс Бришкенс.

У правящей коалиции в Сейме 52 голоса, но ее поддерживает независимый депутат Олег Буров - руководитель партии "Честь служить Риге", которая договорилась о сотрудничестве с СЗК.

Из 16 должностей в правительстве и Сейме восемь получило "Новое Единство", пять - СЗК, у которого также будет пост спикера, на который планируется выдвинуть депутата Гунара Кутриса, три - у "Прогрессивных".

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