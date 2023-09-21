Сейм утвердил временные полномочия нескольких депутатов

Депутатские полномочия утверждены для Виктории Байре, Алины Генделе и Гирта Валдиса Кристовскиса ("Новое Единство"), Лигиты Гинтере, Валдиса Масловскиса, Гирта Штекерхофса и Дидзиса Земмерса (Союз зеленых и крестьян - СЗК), Эрвина Лабановскиса и Майриты Лусе ("Прогрессивные").

Депутаты Хосам Абу Мери (НЕ), Улдис Аугулис (СЗК), Инга Берзиня (НЕ), Каспар Бришкенс ("Прогрессивные"), Рихард Козловскис (НЕ), Арманд Краузе (СЗК), Каспар Мелнис (СЗК), Андрис Спрудс ("Прогрессивные") и Виктор Валайнис (СЗК) сложат мандаты на время, пока будут исполнять обязанности министров.

Как сообщалось, в пятницу, 15 сентября, СЕйм утвердил новое правительство под руководством премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"). За утверждение нового Кабинета министров проголосовали 53 депутата.

У "Нового Единства" в правительстве, помимо должности премьера, будут должности министра финансов, министра здравоохранения, министра образования и науки, министра иностранных дел, министра внутренних дел, министра юстиции, а также министра охраны среды и регионального развития.