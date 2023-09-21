Сейм утвердил временные полномочия нескольких депутатов

Сегодня, 21 сентября, Сейм утвердил полномочия нескольких депутатов на то время, пока члены партий будут исполнять обязанности министров в правительстве Эвики Силини ("Новое Единство").
Депутатские полномочия утверждены для Виктории Байре, Алины Генделе и Гирта Валдиса Кристовскиса ("Новое Единство"), Лигиты Гинтере, Валдиса Масловскиса, Гирта Штекерхофса и Дидзиса Земмерса (Союз зеленых и крестьян - СЗК), Эрвина Лабановскиса и Майриты Лусе ("Прогрессивные").
Депутаты Хосам Абу Мери (НЕ), Улдис Аугулис (СЗК), Инга Берзиня (НЕ), Каспар Бришкенс ("Прогрессивные"), Рихард Козловскис (НЕ), Арманд Краузе (СЗК), Каспар Мелнис (СЗК), Андрис Спрудс ("Прогрессивные") и Виктор Валайнис (СЗК) сложат мандаты на время, пока будут исполнять обязанности министров.
Как сообщалось, в пятницу, 15 сентября, СЕйм утвердил новое правительство под руководством премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"). За утверждение нового Кабинета министров проголосовали 53 депутата.
У "Нового Единства" в правительстве, помимо должности премьера, будут должности министра финансов, министра здравоохранения, министра образования и науки, министра иностранных дел, министра внутренних дел, министра юстиции, а также министра охраны среды и регионального развития.
Свои посты в правительстве сохранили министр финансов Арвил Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере и министр образования и науки Анда Чакша. Министром иностранных дел стал бывший премьер Кришьянис Кариньш, министром внутренних дел - Рихард Козловскис, министром охраны среды и регионального развития - Инга Берзиня, а министром здравоохранения - Хосам Абу Мери.
Союз зеленых и крестьян (СЗК) в правительстве будут представлять министр экономики Виктор Валайнис, министр земледелия Арманд Краузе, министр благосостояния Улдис Аугулис и министр климата и энергетики Каспар Мелнис.
У "Прогрессивных" в правительстве будут три должности - министром культуры стала Агнесе Логина, министром обороны - Андрис Спрудс, министром сообщения - Каспарс Бришкенс.
У правящей коалиции в Сейме 52 голоса, но ее поддерживает независимый депутат Олег Буров - руководитель партии "Честь служить Риге", которая договорилась о сотрудничестве с СЗК.
Из 16 должностей в правительстве и Сейме восемь получило "Новое Единство", пять - СЗК, у которого также будет пост спикера, на который планируется выдвинуть депутата Гунара Кутриса, три - у "Прогрессивных".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!