Сб, 23.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В субботу пройдут дожди, местами сильные

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Дождливая погода
Дождливая погода Фото: Schutterstock.com

В субботу, 23 сентября, на большей части территории Латвии ожидаются дожди, местами сильные, сообщают синоптики.

Небо будет пасмурным, ветер - слабый, переменных направлений, на востоке страны - умеренный южный ветер.

Максимальная температура воздуха составит +16...+21 градус, в Латгале, Селии и на востоке Видземе - до +24 градусов.

В Риге будет пасмурно, пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха составит +17 градусов.

Галерея: Осеняя погода

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх