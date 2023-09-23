В субботу пройдут дожди, местами сильные

В субботу, 23 сентября, на большей части территории Латвии ожидаются дожди, местами сильные, сообщают синоптики.
Небо будет пасмурным, ветер - слабый, переменных направлений, на востоке страны - умеренный южный ветер.
Максимальная температура воздуха составит +16...+21 градус, в Латгале, Селии и на востоке Видземе - до +24 градусов.
В Риге будет пасмурно, пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха составит +17 градусов.
Галерея: Осеняя погода
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