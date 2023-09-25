Латвия связалась с РФ из-за пропажи дрона вблизи границы: будет проведено служебное расследование

Спрудс не сообщил, сколько времени займет расследование. Министр сообщил, что МИД Латвии связался с Россией по поводу инцидента. Согласно международной практике, беспилотник должен был быть возвращен Латвии, но Спрудс предполагает, что этого не произойдет, и Россия будет использовать этот случай в пропагандистских целях.

Как сообщалось, в субботу в ходе учений Namejs 2023 по техническим причинам была потеряна связь с беспилотником Национальных вооруженных сил (NBS), который использовался для наземного наблюдения в районе латвийско-российской границы.

С большой долей вероятности можно предположить, что дрон совершил посадку на территории России.

Беспилотник не имел военного вооружения, а предназначался для наблюдения, сообщили агентству LЕТА в Минобороны. Во избежание эскалации событий Министерство иностранных дел проинформировало Россию о случившемся, как это принято в международной практике.